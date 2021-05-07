AK Parti Datça İlçe Başkanı Fatih Keleş'ten Kargı Koyu ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Datça İlçe Başkanı Fatih Keleş, tartışmalara konu olan Kargı Koyuna ilişkin, "Kargı'da gerçekler çarpıtılarak algı operasyonu yapılıyor." dedi.

Keleş yaptığı açıklamada, Datça'nın güzel Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olduğunu, Kargı Koyu'nun Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırları içinde yer aldığını bildirdi.

Taşınmazın, Datça Belediyesi'nin Kargı bölgesinde yapılan imar plan çalışmalarının yürütüldüğü alanla aynı bölgede bulunduğuna işaret eden Keleş, "Söz konusu alan ilk defa imara girmiş bir bölge değildir. Özelleştirme programına alınmadan önce de taşınmazın turizm ve günübirlik tesis alanı olduğu bilinmelidir. Kargı Koyu'nda yapılan imar plan değişikliğiyle 128 bin 640 metre karelik alanın tamamı değil, sadece 24 bin 415 metrekarelik bölümü turistik tesis olarak belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Keleş, geriye kalan yaklaşık 104 dönümlük alanın ise ağaçlandırma sahaları, park ve günübirlik tesisler olarak halkın kullanımına açılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu imar plan değişikliği iddia edildiği gibi sadece 128 dönümlük özel bir alanı değil, Kargı Koyu'nun tamamını kapsamaktadır. Böylelikle, bölge insanının mülkiyetindeki alanlar da imara kavuşmuş olacak ve yılladır yılan hikayesine dönen, çarpık yapılaşmaya ve doğa katliamlarına neden olan uygulamalar sona erecektir. Kargı'da gerçekler çarpıtılarak algı operasyonu yapılıyor. Göreve geldiğinden buyana 5 milyar adet fidanı toprakla buluşturan AK Parti iktidarı olarak, Datça'yı koruma adına her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz."