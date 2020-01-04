AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başlıyor - Son Dakika

AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi'nin 19'uncu dönem çalışmaları başladı.

AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından 2008 yılından itibaren düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi'nin 19'uncu faaliyet dönemine başlayacağı belirtildi. Büyükşehirler dahil olmak üzere 38 ilde düzenlenmesi planlanan eğitimler için genel merkezde toplantı düzenlendi. Toplantıya, eğitimlerin düzenleneceği şehirlerden ana kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları AR-GE Başkanları ile Siyaset Akademisi Koordinatörü olmak üzere 4'er kişi katıldı. AK Parti AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti olarak, sadece iktidar olmayı hedefleyen değil, aynı zamanda siyasette alan açma, toplumla iç içe bir şekilde politikalarını belirleme ve faaliyete geçirme mantığıyla hareket ettiklerini söyledi. Dağ, şöyle konuştu: