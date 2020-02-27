AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başlıyor - Son Dakika
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AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başlıyor

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'nin 19'uncu dönem açılışı 26. dönem Denizli Milletvekili ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılımı ile başlayacak.

AK Parti'de 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başlıyor, System.String[]

AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'nin 19'uncu dönem açılışı 26. dönem Denizli Milletvekili ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılımı ile başlayacak.


"Siyaset Akademi'de Başlar" sloganı ile başlayacak olan akademide 19. Dönem için Balıkesir'de kayıt yaptıran 223 katılımcıya Türkiye siyasetine, toplumunun sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayacak eğitimler verilecek.


AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran konuyla ilgili olarak yaptığı yazıl açıklamada şunları kaydetti: "Siyaset Akademisi sadece AK kadrolarda görevli teşkilat mensuplarımızın katılımı ile düzenlenen bir program değil, 18 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin katılım gösterebildiği bir programdır. 223 kişinin kayıt yaptırarak katılım sağladığı Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır."

Ekrem Başaran bugüne kadar akademide yaklaşık 75 bin kişinin eğitim gördüğünü, bu kişiler arasında siyasetin en üst noktasında görev almış ve almaya devam eden milletvekilleri, il başkanları ve genel başkan yardımcıları bulunduğunun altını çizdi.


Başaran "29.02.2020 Cumartesi günü saat 18.00'da Karesi AVM'de 26. dönem Denizli Milletvekili ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin açılış dersi ile başlayacak olan Siyaset Akademisi eğitim programında katılımcılara siyaset, sosyoloji, dış politika, uluslararası ilişkiler, iletişim ve hukuk gibi temel alanlarda akademisyenler ve tecrübeli siyasetçiler aracılığıyla eğitim verilecek. 8 hafta sürecek eğitim programında ilk üçe giren katılımcılara Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülleri verilecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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