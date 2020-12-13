AK Parti'de 2023 seçimlerine hazırlık: Teşkilat yönetimine girecek adaylarla birebir mülakatlar yapılıyor - Son Dakika

AK Parti'de 2023 seçimlerine hazırlık: Teşkilat yönetimine girecek adaylarla birebir mülakatlar yapılıyor

13.12.2020 07:36

İl kongrelerine salgın nedeniyle ara veren AK Parti, bugüne kadar yalnızca 19 il kongresi gerçekleştirdi. Kongrelerle teşkilatta yüzde 55-60 oranında değişim gerçekleşirken, yeni kadroların 2023 seçimlerine hazırlanması için de düğmeye basıldı. AK Parti, teşkilat yönetimine girecek isimlerle birebir mülakatlar yapıyor.

İlçe kongrelerini büyük oranda tamamlayan ancak il kongrelerine salgını nedeniyle ara veren AK Parti, bugüne kadar 19 il kongresini yaptı. Bu kongrelerle teşkilatta yüzde 55-60 oranında bir değişim gerçekleşti. Yeni kadroları 2023 seçimlerine hazırlamak için düğmeye basan AK Parti, değişen il ve ilçe başkanlarından 2023 strateji raporu istedi. İl ve ilçe başkanları, bulundukları yerlerle ilgili 3 yıllık strateji planlarını hazırlayıp genel merkeze sunacak. Bunun yanı sıra il ve ilçe başkanlarına yönelik anket düzenlenip, partinin belirlediği başlıklar içinden kendilerine yine bir strateji belirlemeleri istenecek.

EĞİTİM, SINAV, MÜLAKAT

Ayrıca parti içinde teşkilat yönetimine girecek isimlerle birebir mülakatlar yapılıyor. Yönetim için insan kaynağı oluşturulurken, bu kaynak içinden yedek ve asil yönetim seçildikten sonra, komisyonlar vasıtasıyla tüm adayların aktif hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, mülakatların tamamlanmasının ardından AK Parti, il ve ilçe yönetiminde yer alan kişilere "sosyal medya kullanımı", "kriz yönetimi", "kişisel gelişim" ve "2023 seçimi" gibi eğitimler verecek. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 haftalık online gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlerin ardından genel merkez, teşkilatı sınava tabi tutacak. Yeni kadrolar belirlenirken "yüzde 30 kadın, yüzde 30 genç" zorunluluğuna da dikkat edilecek.

AK Parti'de 2023 seçimlerine hazırlık: Teşkilat yönetimine girecek adaylarla birebir mülakatlar yapılıyor

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de 2023 seçimlerine hazırlık: Teşkilat yönetimine girecek adaylarla birebir mülakatlar yapılıyor - Son Dakika


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