AK Parti'de 3 ilçede kongre yapıldı - Son Dakika
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AK Parti'de 3 ilçede kongre yapıldı

7 saat önce

AK Parti İl Başkanlığı tarafından 7.Olağan kongre süreci Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir ilçe kongreleri ile başladı.

AK Parti'de 3 ilçede kongre yapıldı, System.String[]

AK Parti İl Başkanlığı tarafından 7.Olağan kongre süreci Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir ilçe kongreleri ile başladı.


AK Parti İl Başkanlığı tarafından ilçe kongre süreci başladı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından sabah saatlerinde Derinkuyu ile başlayan kongre süreci Acıgöl ile devam ederken Gülşehir'de yapılan ilçe kongresi ile 3 ilçe kongresini tamamlandı.


AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan kongreler sonrasında Derinkuyu İlçe Başkanlığına Hakan Demir, Acıgöl İlçe Başkanlığına Ramazan Gül ve Gülşehir İlçe Başkanlığına ise Çağrı Sönmez seçildi.


AK Parti'de yapılan kongrelere AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan'ın yanı sıra ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra partililer katıldı.


AK Parti'de 7 Mart Cumartesi günü Kozaklı, Hacıbektaş ve Avanos ilçe kongreleri yapılacakken Ürgüp ve Merkez ilçe Başkanlığı kongreleri ise 21 Mart Cumartesi günü yapılacak. - NEVŞEHİR

Derinkuyu, AK Parti, Acıgöl, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
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