AK Parti'de 4 İlçenin Başkanı Belli Oldu
1 saat önce
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde belediye başkan, il genel meclis ve belediye meclis üyeliği adaylığı için görevlerinden istifa eden 4 ilçe başkanın yerine atama yapıldığını söyledi.
AK Parti Bilecik
İl Başkanı Fikret Karabıyık, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde belediye başkan, il genel meclis ve belediye meclis üyeliği adaylığı için görevlerinden istifa eden 4 ilçe başkanın yerine atama yapıldığını söyledi.
Karabıyık, yaptığı açıklamada, "Bozüyük
İlçe Başkanımız Hüsnü Ersoy, Söğüt
İlçe Başkanımız Ertuğrul Torun
, Osmaneli
İlçe Başkanımız Kamil Can Yılmaz
, Yenipazar
İlçe Başkanımız, Bilal Nalbant olmuştur" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:58 Kaynak: İHA
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