Son Dakika Haberleri: AK Parti'de 4 İlçenin Başkanı Belli Oldu

AK Parti'de 4 İlçenin Başkanı Belli Oldu

1 saat önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde belediye başkan, il genel meclis ve belediye meclis üyeliği adaylığı için görevlerinden istifa eden 4 ilçe başkanın yerine atama yapıldığını söyledi.

AK Parti'de 4 İlçenin Başkanı Belli Oldu, System.String[]
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde belediye başkan, il genel meclis ve belediye meclis üyeliği adaylığı için görevlerinden istifa eden 4 ilçe başkanın yerine atama yapıldığını söyledi.

Karabıyık, yaptığı açıklamada, "Bozüyük İlçe Başkanımız Hüsnü Ersoy, Söğüt İlçe Başkanımız Ertuğrul Torun, Osmaneli İlçe Başkanımız Kamil Can Yılmaz, Yenipazar İlçe Başkanımız, Bilal Nalbant olmuştur" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:58 Kaynak: İHA

Yaşam
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