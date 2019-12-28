AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci başladı - Son Dakika

AK Parti'nin 7. Olağan Kongre süreci, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği video ile başlatıldı.

Günlerdir televizyonlarda ve sosyal medyada gösterilen "İnandığın Yolda Yürü" tanıtım filminin sırrı çözüldü. Filmin, AK Parti'nin kongre filmlerinden olduğu belirtilirken, parti bugün yayınladığı ikinci filmle "İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla 7. Olağan Kongre sürecini resmen başlatmış oldu.

Bu kez farklı bir iletişim stratejisi izleyen AK Parti, 23 Aralık Pazartesi günü bir ön tanıtım filmiyle medyada yer aldı ancak film logosuz olarak ekranlarda döndü. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin seslendirdiği mektubuyla asıl film paylaşıldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara yazdığı mektubu okuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili kardeşim, inanmak, emek harcamak, geçmişi bilerek yarına bakmak, azimle hedefe yürümek, engeller karşısında yılmamak bizi biz yapan değerlerdir." ifadeleriyle başladığı mektubunu, "Dünkü başarılar yarınını aydınlatan ışığındır. Hep daha ileriyi hedefler ve aşkla çalışırsan hiç yorulmazsın. Kalbini ortaya koyarak yürürsen yol arkadaşlarınla tek vücut olursun. Aklınla hareket edersen tuzaklara düşmezsin. İnancın varsa, umudun da vardır. İnanç varsa, imkan da vardır. Başaracağına inan. Kendin için, ailen için, Türkiye için. İnandığın yolda yürü." sözleriyle tamamlıyor.

Ünal da paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kongre süreçlerinin başladığını açıkladı.

Ünal, "7. Olağan Kongre sürecimizi 'Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü' diyerek başlatıyoruz. Kongrelerimizin tüm teşkilatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Ünal ayrıca, kongre kılavuzunu da paylaştı.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kurumsal Kimlik Klavuzu 2020", Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunuşuyla başlıyor.

"Kurulus¸umuzdan bugu¨ne, inandıgˆımız degˆerleri korumak ic¸in c¸ıktıgˆımız kutlu yu¨ru¨yu¨s¸te, milletimizin go¨sterdigˆi istikameti kendimize yol bildik." ifadesiyle başlayan sunuşta Erdoğan, şunları kaydediyor:

"Bu dogˆrultuda ic¸eride ve dıs¸arıda haklı mu¨cadelemizi her daim su¨rdu¨rdu¨k. Millet ve hizmet as¸kıyla bas¸layan yolculugˆumuzu, ulas¸ımdan egˆitime, ku¨ltu¨rden sagˆlıgˆa, savunma sanayisinden enerjiye, bas¸ardıgˆımız yu¨zlerce hedefle tac¸landırdık. U¨lkemiz ic¸in her zaman daha iyisini, en iyisini arzuladık. Geldigˆimiz noktada, Tu¨rkiye'nin partisi olarak yeni bir do¨neme kucak ac¸ıyoruz. Yola c¸ıkıs¸ amacımızı unutmadıgˆımız gibi bizi yolumuzdan do¨ndu¨rmeye c¸alıs¸anlara da asla mu¨saade etmedik. Siyasetimizin merkezinden insan, sevdamızdan Tu¨rkiye eksik olmadı. Bu ugˆurda milletimizle omuz omuza yeni mu¨cadelelere atılmaya ilk gu¨nku¨ as¸kla bir kez daha hazırız. Tu¨rkiye ic¸in ic¸eride ve dıs¸arıda verdigˆimiz mu¨cadelelere devam edecek, inandıgˆımız yolda yu¨ru¨yecegˆiz.

Tek vu¨cut halinde hareket ederek tu¨m Tu¨rkiye'de gerc¸ekles¸tirecegˆimiz il-ilc¸e kongreleri ile kadın ve genc¸lik kollarımızın kongreleri, milletimiz ile yeniden kucaklas¸mamıza vesile olacaktır. AK Parti tes¸kilatları olarak hazırladıgˆımız kurumsal kimligˆe uymamız ve bu kimlikte belirlenmis¸ hususların dıs¸ına c¸ıkmamamız elzemdir.

Gerc¸ekles¸tirecegˆimiz kongrelerimizin partimiz ve memleketimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlere inanıyor ve gu¨veniyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Kılavuzda öne çıkan başlıklar

Kılavuzda ayrıca kurumsal kimlik ön planda tutularak yapılacak kampanya çalışmaları hakkında parti teşkilatlarına bilgiler veriliyor.

Kullanılacak fotoğrafların özellikleri, hedef kitle hakkında detaylı açıklamaların yer aldığı kılavuzda il, ilc¸e ve belde kongrelerinde AK Parti'nin belirlemis¸ oldugˆu mu¨ziklerin kullanılması isteniyor. Belirlenenlerin dıs¸ında herhangi bir sanatc¸ının parc¸ası, AK Parti ile dogˆrudan ilis¸kili olmayan mu¨ziklerin dinlenmesi, reklam ve tanıtım filmlerinin go¨sterilmesi AK Parti'nin kurumsal kimligˆini olumsuz yo¨nde etkileyeceği belirtiliyor. Partinin kongrelerde kullanılacak mu¨ziklerine "www.akkongreler.com" adresinden ulaşılabileceği de kılavuzda yer alıyor.

Teşkilatlardan yerel medya ile ilişkilere önem verilmesi istenen kılavuzda, yerel medyanın AK Parti'nin il, ilc¸e ve belde kongrelerinde o¨nemli bir role sahip olduğu vurgulanıyor. Kılavuzda, parti adına medyaya yapılan ac¸ıklamaları o¨nceden belirlenen bir yetkilinin yapması bu¨yu¨k o¨nem tas¸ımaktadır.

Gürültü kirliliği uyarısı

I·l, ilc¸e ve belde kongreleri esnasında o¨nceden belirlenmis¸ mu¨zikler ve anonsların kullanılması vurgusu yapılan kılavuzda, gu¨ru¨ltu¨ kirliligˆi olus¸turmamaya o¨zen go¨sterilmesi de isteniyor. Okul, hastane, ibadethane gibi yerlerin c¸evresinde mu¨zik c¸alınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca il, ilc¸e ve belde kongreleri o¨ncesinde AK Parti tarafından belirlenmis¸ ve AK Parti tarafından hazırlanmıs¸ filmlerin go¨sterileceği de kılavuzda yer alıyor.

n yanındadır." ifadesini kullandı.