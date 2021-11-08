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AK Parti'de 81 il çevre, şehir ve kültür başkanları bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti'de 81 il çevre, şehir ve kültür başkanları bir araya geldi

08.11.2021 13:58

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İstanbul ve boğazları rahatlatırken, şehirciliğin dünyadaki örnek uygulamalarından birine hizmet edecek, ekolojiyi, çevreyi, doğayı, tüm canlıları merkezine alan Kanal İstanbul'u yapacak, ülkemizi bir üst...

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İstanbul ve boğazları rahatlatırken, şehirciliğin dünyadaki örnek uygulamalarından birine hizmet edecek, ekolojiyi, çevreyi, doğayı, tüm canlıları merkezine alan Kanal İstanbul'u yapacak, ülkemizi bir üst lige çıkaracağız." dedi.

Karaaslan, Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla partisinin 81 il çevre, şehir ve kültür başkanlarının katılımıyla, genel merkez konferans salonunda düzenlenen programda konuştu.

Türk medeniyetinde şehirlerin sadece barınma ihtiyacının karşılandığı yer olmadığını dile getiren Karaaslan, kentlerin, önemli değerleri, maneviyatı, adalet gibi unsurları, farklılıkları bir arada yaşatmayı temsil ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şehircilik konusunda son 19 yılda atılan adımlarda öncü bir lider olduğunu belirten Karaaslan, "Önümüzde nice işler var. Bugünün şehrinin, bugünün insanı gibi beklentileri değişti. Biz havası, suyu, toprağı daha temiz şehirleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kültür sanat hayatını daha da geliştirmenin kararlarını alıyoruz. Bugün iklim değişikliği ile mücadele kapsamında şehirleri merkeze alan yapılaşmayı konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, şehirler ve Türkiye için çok önemli işler başardıklarını söyleyen Karaaslan, korunan doğal alanların sayısının arttırılması, ağaçlandırma faaliyetleri ile yeşil alanların şehrin parçası ve vazgeçilmezi haline geldiğini vurguladı.

Karaaslan, 3 gün sonra "Geleceğe Nefes Kampanyası"nın illerde yeniden başlayacağını, binlerce fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 111 millet bahçesi açtıklarını, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Karaaslan, "Sıfır Atık projesi ile atıkların geri kazanım oranını, yüzde 13'ten yüzde 22'lere çıkardık. Bunu hızla yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 2023 için sıfır atık ile ilgili hedef koyduk. 150 bin kişiye doğrudan istihdam ve 30 milyar Türk lirası ekonomik kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Sıfır atık artık bir yaşam tarzı." diye konuştu.

AK Parti iktidara geldiğinde, vatandaşların büyük bir kısmının ev sahibi olmanın hayalini bile kurmasının zor olduğunu, bunun için büyük bir hamle başlattıklarını kaydeden Karaaslan, 2012'de başlayan kentsel dönüşüm hamlesi ile 1,1 milyon sosyal konut ile 2,5 milyon konutun dönüşümünün tamamladığını, 300 bin konutun inşaatının sürdüğünü anlattı.

Türkiye'de son bir haftada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen projeleri sıralayan Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, şöyle devam etti:

"Biz büyük projeleri yaparken ana muhalefet ne yaptı dersiniz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 gün önce 'Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak, ama alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek' şeklinde tehditlerde bulundu. Aynı gün, ülkemizdeki büyükelçilere mektup göndererek, -ki bu da alıştığımız bir yöntemi, ülkemizi dış dünyaya şikayet etmek- Kanal İstanbul Projesi'nin uygulanmasının önlenmesi için çağrıda bulundu. Bu sığ bakış açısını vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. Yatırımlara bu mektupta karşı çıkarken, iklim krizi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, ülkemizdeki güven ve huzur iklimini bozmaya çalışan asıl krizin kendisidir."

Karaaslan, 2013'deki Gezi olaylarında, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımından vazgeçilmesinin istendiğini anımsatarak, "Yeni yüzüyle Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümünde yeniden adına yakışır şekilde Türkiye ile buluştu." dedi.

AK Parti'li Çiğdem Karaaslan, şunları kaydetti:

"Hem deprem riski ile karşı karşıya olan hem de kentsel dönüşüm ihtiyacı çokça olan İstanbul'da, dünyaya şehircilik anlamında son noktayı göstereceğiz. İstanbul ve boğazları rahatlatırken, şehirciliğin dünyadaki örnek uygulamalarından birine hizmet edecek, ekolojiyi, çevreyi, doğayı, tüm canlıları merkezine alan Kanal İstanbul'u yapacak, ülkemizi bir üst lige çıkaracağız. Daha çok yapacaklarımız var. Sayın Genel Başkan'ımızın liderliğinde, bizlere çizdiği istikamette, ona yol arkadaşı olmanın bilinci ve sorumluluğuyla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti'de 81 il çevre, şehir ve kültür başkanları bir araya geldi
AK Parti'de 81 il çevre, şehir ve kültür başkanları bir araya geldi
AK Parti'de 81 il çevre, şehir ve kültür başkanları bir araya geldi
AK Parti'de 81 il çevre, şehir ve kültür başkanları bir araya geldi
AK Parti'de 81 il çevre, şehir ve kültür başkanları bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Çiğdem Karaaslan, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'de 81 il çevre, şehir ve kültür başkanları bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de 81 il çevre, şehir ve kültür başkanları bir araya geldi - Son Dakika
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