Son Dakika Haberleri: AK Parti'de 9 Yeni Aday

AK Parti'de 9 Yeni Aday

1 saat önce

AK Parti Ordu'da 31 Mart yerel seçimlerde aday çıkaracağı 17 ilçenin 8'inde mevcut adayları açıkladı.

AK Parti'de 9 Yeni Aday, System.String[]
AK Parti Ordu'da 31 Mart yerel seçimlerde aday çıkaracağı 17 ilçenin 8'inde mevcut adayları açıkladı.

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ocak Pazar günü düzenlenen programda açıkladığı adayların 8'i mevcut, 9'u yeni adaylardan oluştu. Buna göre AK Parti Akkuş'ta İsa Demirci, Çatalpınar'da Ahmet Türe, Gülyalı'da Talip Şen, Kabadüz'de Yener Kaya, Kabataş'ta Yakup Yılmaz, Korgan'da Tuncay Kiraz, Mesudiye'de İsa Gül ve Ulubey'de İsa Türkcan olmak üzere 8 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.

9 ilçede yeni adaylar çıkaran AK Parti'de Altınordu'da Aşkın Tören, Aybastı'da Beytullah Gençtan, Çaybaşı'nda Hüseyin Semiz, Fatsa'da İbrahim Etem Kibar, Gölköy'de Fikri Uludağ, Gürgentepe'de Yaşar Şahin, Kumru'da Yusuf Yalçova, Perşembe'de Mustafa S. Tandoğan, Ünye'de Hüseyin Tavlı aday gösterildi.

Cumhur İttifakı kapsamında Çamaş ve İkizce ilçelerinde aday göstermeyecek olan AK Parti MHP'nin adaylarını destekleyecek. Çamaş'ta Mahmut Ayparçası, İkizce'de Osman Kaygı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Çatalpınar, Ordu, Politika
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