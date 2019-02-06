AK Parti'de Başkanlık Temayülü Yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ak Parti İlçe Başkanlığı seçimi için temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ak Parti İlçe Başkanlığı seçimi için temayül yoklaması gerçekleştirildi.



Ak Parti İlçe Başkanlığı görevini 4 yıldır yürüten Alp Bostancı'nın Belediye Başkan adayı olması nedeniyle boşalan ilçe başkanlığı için Ak Parti ilçe teşkilatında temayül yoklaması yapıldı. Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve 25-26 Dönem Yalova Milletvekili Fikri Demirel'in sorumluluğunda yapılan temayül yoklamasında oylar kullanıldı. Parti ana kademesini oluşturan mahalle başkanları, Kadın Kolları, Gençlik kolları, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri temayül yoklamasına katılarak oy kullandılar.



Ak Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı "4 Yıldan bu yana büyük bir gururla sürdüğüm Ak Parti İlçe Başkanlığını Belediye Başkan Adayı olmam dolayısıyla bıraktım. İlçe başkanlığına Mehmet Doğan vekalet ediyordu. İlçe Başkanı'nı belirlemek için temayül yoklaması yapıyoruz. Temayül yoklamalarının sonuçlarına göre Genel merkezimiz en kısa sürede Ak Parti İlçe Başkanı'nı atayacaktır " dedi. - BALIKESİR

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