AK Parti'de bayramlaşma programı

AK Parti Manisa
İl Başkanlığı tarafından Şehzadeler
ve Yunusemre
ilçe başkanlığının destekleriyle bayramlaşma töreni düzenlendi.
İl başkanlığındaki programa katılan AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur
, yaptığı konuşmada, bu bayram ana gündem maddelerinin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olduğunu söyledi.
Baybatur, İstanbul'un sadece Türkiye
için değil tüm dünya için çok önemli bir şehir olduğuna dikkati çekerek, "Manisalı'lar olarak bizim Binali Yıldırım
'a özel bir vefa borcumuz var. Bu vefa borcunu yerine getirmemiz gerekiyor." dedi.
Seçimleri için teşkilat olarak gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Baybatur, Binali Yıldırım'ın yenilenecek seçimlerle başkan olacağına inandığını sözlerine ekledi.
Milletvekilleri İsmail Bilen
, Semra Kaplan Kıvırcık
, Tamer Akkal
da konuşmalarında, partililerin Ramazan Bayramı
'nı kutlayarak, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin önemini vurguladılar.
Programa, AK Parti Manisa milletvekillerinin yanı sıra Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi
, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik
, ilçe başkanları ve partililer de katıldı.