AK Parti'de bayramlaşma töreni

AK Parti Afyonkarahisar
İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.
Taş Medrese'de düzenlenen programda konuşan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, teşkilat mensuplarının Ramazan Bayramı
'nı tebrik etti.
Afyonkarahisar'daki yerel seçimlerden AK Parti'nin zaferle çıktığını dile getiren Sezen, "23 Haziran'da İstanbul
'da tekrarlanacak seçimler var. İstanbul'da yaşayan ve bayramlaşmaya memleketine gelen hemşehrilerimizden sandığa gitmelerini istiyoruz. İstanbul'un idaresi için mutlaka oylarını kullanmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.
Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca
, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu
, Ali Özkaya
, İbrahim Yurdunuseven
, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek
, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban
, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Konuşmaların ardından teşkilat mensupları bayramlaştı.