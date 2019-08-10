Son Dakika Haberleri: AK Parti'de bayramlaşma töreni düzenlendi
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AK Parti'de bayramlaşma töreni düzenlendi

1 saat önce

AK Parti Adıyaman İl Teşkilatında bayramlaşma töreni düzenlendi.

AK Parti'de bayramlaşma töreni düzenlendi, System.String[]
AK Parti Adıyaman İl Teşkilatında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Parti binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreni milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanvekili Şerif Ayaz ve parti teşkilatıyla partililer katıldı. İl Başkanı Dağtekin ve beraberindekiler bayramlaşma törenine gelen kişileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Particilik ancak beraber yüründüğünde tadı olur, birlik beraberlik olduğunda olur. Bizim partimiz kardeşlik esası üzerine kurulmuştur. Liderimiz ile 2023 ve daha da ilerisine taşıma gayretinde olacağız. Bayramınız mübarek olsun" dedi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, bayramların birlik ve beraberliğe vesile olduğunu hatırlatarak, "İslam coğrafyasında kan durmuyor. Göz yaşının dinmesi, Müslümanların birbirine kardeşçe sarılmasından geçiyor. En üst makamlarda da olsan yanında diğer tarafa götüreceğin şey yaptığın iyiliklerdir. Bu bayramların birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum. Bir taraftan açlık ve kıtlıklar var iken, diğer tarafta har vurup harman savuranlar var.

Bu bayramlar kendimizi muhasebe etmek için çok önemlidir. Kırgınlıkları dargınlıkları bir tarafa bırakalım. Acıları birlikte paylaşalım. Bizim kardeşlikten başka yolumuz yok. Her insanın hatası olabilir, ama büyüklük insanların hep birlikte kardeş olmaktan geçer. Birlikte olursak hep beraber güçlü oluruz. İnşallah bu bayramları bayram tadında yaşarız. Biz bu bayramları bayram gibi yaşarken, acılar içindeki mümin kardeşlerimizi unutmayalım. Bayramların ne demek olduğunu, kurbanın ne demek olduğunu çocuklarımıza anlatmamız lazım. Çocuklarımızın kurbanı öğrenmesi, anlamını kavraması gerekir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
İbrahim Halil Fırat, Ahmet Aydın, Adıyaman, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
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