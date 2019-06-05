Son Dakika Haberleri: AK Parti'de bayramlaşma töreni - Lütfiye Selva Çam
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AK Parti'de bayramlaşma töreni - Lütfiye Selva Çam

1 saat önce

- AK Parti'de bayramlaşma töreni AK Parti Ankara il Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması ANKARA - Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi'nde parti...

- AK Parti'de bayramlaşma töreni
AK Parti Ankara il Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
ANKARA - Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi'nde parti içi bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve beraberindeki teşkilat üyeleri partililerle bayramlaştı. (1)
AK Parti'de bayramlaşma töreni - Lütfiye Selva Çam
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:06 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Jülide Sarıeroğlu, Lütfiye Selva Çam, AK Parti, Güncel
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