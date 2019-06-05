AK Parti'de bayramlaşma töreni - Lütfiye Selva Çam
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- AK Parti'de bayramlaşma töreni AK Parti Ankara il Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması ANKARA - Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi'nde parti...
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:06 Kaynak: AA
- AK Parti
'de bayramlaşma töreni
AK Parti Ankara
il Başkanı Hakan Han
Özcan'ın konuşması
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam
'ın konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
'nun konuşması
ANKARA - Ramazan Bayramı
'nın ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi'nde parti içi bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve beraberindeki teşkilat üyeleri partililerle bayramlaştı. (1)
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