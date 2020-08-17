AK Parti'de belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı yapılacak - Son Dakika

Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirilecek.

Programa, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da katılımı bekleniyor.

Toplantıya, 794 belediye başkanı (büyükşehir, il, ilçe, belde), il genel meclis başkanları, AK Parti il başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, il yerel yönetimler başkanları, AK Parti MYK üyeleri ile AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MYK üyeleri katılacak.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde 20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacak toplantıda, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra belediyelerin çalışmaları, pandemi sonrası belediyecilik vizyonu ve yerel yönetimlerde yeni yol haritası değerlendirilecek.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından, 794 belediye başkanının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:51

Kaynak: AA

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