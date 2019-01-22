Son Dakika Haberleri: AK Parti'de Belediye Meclis Üyelikleri İçin Mülakat Başladı

AK Parti'de Belediye Meclis Üyelikleri İçin Mülakat Başladı

1 saat önce

KOCAELİ(AA) - AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, ilçe belediye meclis üyesi aday adayları için mülakatlara başladı.

AK Parti'de Belediye Meclis Üyelikleri İçin Mülakat Başladı, System.String[]
KOCAELİ(AA) - AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, ilçe belediye meclis üyesi aday adayları için mülakatlara başladı.

İl Başkanlığı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Darıca ilçesindeki mülakatlar 27 Ocak'ta İzmit ve Başiskele ilçeleri ile son bulacak.

Mülakat görüşmeleri komisyonunda Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eryarsoy, listelere son halini vermek için 19 Şubat'a kadar süre olduğunu anımsatarak, "Bugün tanışma amaçlı görüşmeler yapacağız. Müracaat etmiş yeni isimler var, onlarla da tanışacağız. Listelerimize son halini önümüzdeki süreçte vereceğiz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:20 Kaynak: AA

Darıca, Kocaeli, Politika
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