AK Parti'de Bin 230 Belediye Başkan Adayı Açıklandı
2 saat önce
Yerel seçimlere katılacak partilerin belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ederken, AK Parti'de bugüne kadar toplam 1230 belediye başkan adayı açıklandı.
Yerel seçimlere katılacak partilerin belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ederken, AK Parti'de bugüne kadar toplam 1230 belediye başkan adayı
açıklandı. Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, seçim kampanyasını, büyük aday tanıtımı ve manifesto toplantısıyla 31 Ocak'ta başlatacaklarını ve bu tarihe kadar tüm adayların tanıtımının yapılacağını açıklamıştı.
AK Parti'de bugüne kadar 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere, toplam 1230 belediye başkan adayının ismi kamuoyuyla paylaşıldı.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:52 Kaynak: AA
Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı
Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti
Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı
Özhaseki, Partisinin Belediye Başkan Adaylarına Kızdı: Ne Bu Saltanat?