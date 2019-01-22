Son Dakika Haberleri: AK Parti'de bin 230 belediye başkan adayı açıklandı

AK Parti'de bin 230 belediye başkan adayı açıklandı

1 saat önce

AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri için toplam bugüne kadar, 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere 1230 belediye başkan adayını açıkladı.

AK Parti'de bin 230 belediye başkan adayı açıklandı, System.String[]
AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri için toplam bugüne kadar, 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere 1230 belediye başkan adayını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:05 

Ekonomi
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