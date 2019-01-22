AK Parti'de bin 230 belediye başkan adayı açıklandı
1 saat önce
AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri için toplam bugüne kadar, 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere 1230 belediye başkan adayını açıkladı.
AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri için toplam bugüne kadar, 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere 1230 belediye başkan adayını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:05
MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
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