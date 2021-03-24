AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve Kabine'de değişiklik bekleniyor - Son Dakika

AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve Kabine'de değişiklik bekleniyor

24.03.2021 08:18

AK Parti bugün 7. Olağan Büyük Kongresi'nde "2023'e hazırlık" olarak ilan ettiği yeni dönemin kadrolarını belirleyecek. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kongrede önemli değişimlere imza atılması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yapacağı ve 1.5 saat sürmesi beklenen konuşma için geçen hafta "2023'ün manifestosu olacak" ifadesini kullanmıştı.

Kongrede partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısı 50'den 75'e çıkarılıyor. Yedeklerle birlikte sayısı 100'e ulaşacak MKYK'da eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra yeni isimlerin de olması bekleniyor. 15'i kadın, 15'i gençlerden oluşan MKYK'da genç ve kadın sayısında artış olabileceği de belirtiliyor. Kulislerde, tarihi 2023 olarak ilan edilen seçimlere partiyi hazırlayacak yeni kadrolarda "tek şapka" kuralının uygulanacağı ve yönetim kademelerine getirilen isimlerin sadece bir görevinin bulunacağı belirtiliyor.

YENİ TÜZÜK, YENİ BİRİMLER

Bugünkü kongrede oylanıp hayata geçirilecek yeni tüzük değişikliğiyle, AK Parti Genel Merkezi'ndeki birimlerde de bazı değişiklikler planlanıyor. Bazı birimlerde birleştirme yoluna gidilebileceği belirtilirken, Bilişim ve Teknoloji adıyla yeni bir birim de oluşturuluyor. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, partinin sosyal medya etkinliklerini de bundan böyle bu birimin yapabileceği vurgulanıyor. Bazı birimlerin isim ve yapılarında da değişiklik planlandığı kaydediliyor. AR-GE başkanlığının isminin de AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak yeniden düzenleneceği öngörülüyor.

AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve kabinede değişiklik bekleniyor

YENİ MANİFESTOYU AÇIKLAYACAK

Erdoğan'ın daha önce, "2023'ün manifestosu olacak" diye ilan ettiği kongre konuşmasında, insan hakları eylem planı ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi reformlarını içeren kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan'ın, 1.5 saat sürmesi beklenen konuşmasında Cumhur İttifakı'nın 2023'e giderken ortaya koyacağı dayanışmaya ilişkin de mesajlar vereceği belirtiliyor. Kongreye katılacak delegeler için salona beyaz koltuklar konuldu, güvenlik için bariyerler yerleştirildi. İçinde doktorların yer aldığı bir pandemi kurulu da kongre boyunca görev yapacak.

AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve kabinede değişiklik bekleniyor

HDP, GELECEK VE DEVA'YA DAVET YOK

AK Parti, kongresi için 11 partiye davetiye gönderirken, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'ni davet etmedi. Kongreye CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, SP, DP, DSP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Hür Dava Partisi davet edildi.

AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve Kabine'de değişiklik bekleniyor
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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve Kabine'de değişiklik bekleniyor - Son Dakika


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