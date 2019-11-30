Son Dakika Haberleri: AK Parti'de delege seçimleri ertelendi
Son Dakika Politika AK Parti'de delege seçimleri ertelendi - Son Dakika

AK Parti'de delege seçimleri ertelendi

6 saat önce

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 30 Kasım'da Karpuzlu'dan başlayarak 15 Aralık'ta Efeler ilçesinde tamamlanması beklenen delege seçimlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

AK Parti'de delege seçimleri ertelendi, System.String[]

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 30 Kasım'da Karpuzlu'dan başlayarak 15 Aralık'ta Efeler ilçesinde tamamlanması beklenen delege seçimlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.


Yedinci olağan kongre sürecini başlatan AK Parti'de, delege seçim takviminin 15 Aralık'a kadar tamamlanması planlanıyordu. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 30 Kasım'da Karpuzlu'dan başlayarak 15 Aralık'ta Efeler ilçesinde tamamlanması beklenen delege seçimlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.


Delege seçimleri takviminin AK Parti Genel Merkezi tarafından ertelendiğini kaydeden İl Başkanı Özmen, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından gönderilen yazı ile delege seçimlerimiz ertelendi. Yeni takvim henüz belli değil. Belirlendiği anda kamuoyu ile yine paylaşacağız. Genel merkezimiz tarafından bildirilecek yeni takvim doğrultusunda önce ilçe ve ardından il kongremizi yaparak kongrelerimizi sonlandıracağız" dedi. - AYDIN

AK Parti, Aralık, Aydın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi
Çatalca'da başörtülü kadına saldırı iddiası: O anları anlattı Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi Türkiye kışa hazırlanırken, Antalya yazı yaşıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 19:26:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'de delege seçimleri ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]