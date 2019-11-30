AK Parti'de delege seçimleri ertelendi

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 30 Kasım'da Karpuzlu'dan başlayarak 15 Aralık'ta Efeler ilçesinde tamamlanması beklenen delege seçimlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.



Yedinci olağan kongre sürecini başlatan AK Parti'de, delege seçim takviminin 15 Aralık'a kadar tamamlanması planlanıyordu. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 30 Kasım'da Karpuzlu'dan başlayarak 15 Aralık'ta Efeler ilçesinde tamamlanması beklenen delege seçimlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.



Delege seçimleri takviminin AK Parti Genel Merkezi tarafından ertelendiğini kaydeden İl Başkanı Özmen, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından gönderilen yazı ile delege seçimlerimiz ertelendi. Yeni takvim henüz belli değil. Belirlendiği anda kamuoyu ile yine paylaşacağız. Genel merkezimiz tarafından bildirilecek yeni takvim doğrultusunda önce ilçe ve ardından il kongremizi yaparak kongrelerimizi sonlandıracağız" dedi. - AYDIN