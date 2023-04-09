AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama - Son Dakika
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AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama

09.04.2023 00:11
AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama

AK Parti'nin Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarına atamalar yapıldı.

AK Parti'nin Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarına atamalar yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki 4 kente atanan il başkanlarına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, Hatay İl Başkanlığına Mehmet Öntürk, Şanlıurfa İl Başkanlığına vekaleten Ali İhsan Delioğlu, Kilis İl Başkanlığına vekaleten Mehmet Metin Karakuş ve Adıyaman İl Başkanlığına vekaleten Emrah Erkan Bulucu atandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama - Son Dakika
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