AK Parti'de Dijital Medya Takip Merkezi çalışmalarına başladı - Son Dakika

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dijital Medya Takip Merkezi'nin çalışmalarına başladığını bildirdi.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, dijital dönüşümün bir sonucu olarak 2007'de kurulan medya takip merkezinin yenilendiğini, merkeze içerik üretiminde yeni imkanlar sağlayacak çok amaçlı stüdyonun eklendiğini, internet ortamını tarayan Dijital Medya Takip Merkezi'nin hayata geçirildiğini belirtti.

Yaklaşık 3 ay önce başlayan çalışmaların sona erdiğini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Dijital Medya Takip Merkezi'mizde içerik üretimi açısından, stüdyo kısmımızla burada bütün milletvekillerimiz ve partililerimiz istedikleri şekilde çalışmalarını yapabilecekler. Özellikle küresel salgınla beraber dünya dijital çağın içine girmedi, adeta içine düştü. O yüzden diyoruz ki dijitalleşmeyi, dijital dönüşümü, dijital çağı ve siber dünyayı bunların hepsini tartışalım, seviyeli bir şekilde konuşalım. ve tabii ki paylaşımlarımızda sosyal medya ve etik kurallarına her zaman uyalım."