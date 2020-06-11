AK Parti'de Dijital Medya Takip Merkezi kuruldu (1) - Son Dakika

AK Parti'de Dijital Medya Takip Merkezi kuruldu (1)

AK Parti Genel Merkezinde, son dijital teknolojik yeniliklerle donatılmış "Dijital Medya Takip Merkezi" ismiyle yeni bir ofis kuruldu.

AK Parti Genel Merkezinde, son dijital teknolojik yeniliklerle donatılmış "Dijital Medya Takip Merkezi" ismiyle yeni bir ofis kuruldu. Medya Takip Merkezi bünyesinde kurulan ofis, dezenformasyonla mücadele için milletvekilleri ve teşkilat mensupları için içerikler üretecek, dijital takip yapacak.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin günümüz şartları ve ihtiyaçlarına göre tasarlandığını belirterek, "Bu stüdyoyu her bir milletvekilimizin kişisel hesaplarında kullanacakları içerikleri üretmesi için kurduk." dedi.

Siyasi partilerin kaçınılmaz olarak medya takibini yapmaları gerektiğine işaret eden Ünal, "Tanıtım Medya başkanlıkları aynı zamanda hem siyasi partinin algısından hem de medya ortamında kendisiyle ilgili yapılan haberlerden ve üretilen içeriklerin takibinden kaçınılmaz olarak haberdar olmak durumunda." diye konuştu.

Ünal, 2007'de tasarlanan Medya Takip Merkezi'nin, Dijital Medya Takip Merkezine dönüşümünün 2020 yılındaki planları çerçevesinde olduğunu belirterek, "Biz bu planı hayata geçirdiğimizde küresel salgınla karşı karşıya kaldı bütün dünya. Küresel salgın aslında şöyle bir şey yaptı, fiziksel mesafe ve insanların evlerine kapanmalarıyla beraber aslında içine girmeye başladığımız dijital çağın içine girmedik, adeta içine düştük. Geçtiğimiz 3 ayda tüm dünyada hızlı ve akışkan olan iletişim süreçleri daha da hızlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital Takip Merkezi'nde iki farklı çalışma yaparak hem içerik üreten hem de içerik takibi yapan bir merkez oluşturduklarını anlatan Ünal, çok amaçlı bir stüdyo oluşturarak diğer yandan internet ortamının takibini oluşturacak bir mekan tasarladıklarını aktardı.

Ünal, Avrupa'da Fransa ve Almanya'nın da internet ortamındaki dezenformasyona ilişkin bazı önlemler aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Dijital Takip Merkezi, ciddi bir dezenformasyonla mücadeleyi de aslında sağlamış oluyor. Ne kadar sahte gerçeklik üretilse de yalan, iftira ve dezenformasyon oluşturulsa da hakikat insan için bir ihtiyaçtır. Biz burada gerçek kişilerle 2 milyon 100 bin teşkilat mensubumuzla aslında bir çalışma yürütüyoruz. Hem içerik takibi, il il ve ilçe ilçe, hem de bir içerik üretimi oluşturmuş oluyoruz. Çünkü siyasi partilerin de kaçınılmaz olarak dijital dönüşüme uyum sağlamaları ve iletişimin bu kadar akışkan hale geldiği bir ortamda kendi siyasal iletişimlerini en doğru şekilde yapmaları gerekiyor."

AK Parti'nin 2002'den beri ilklerin partisi olduğunun altını çizen Ünal, "Aslında siyasal partiler için bir ilk ve dijital dönüşümün de kaçınılmaz bir sonucu. Eğer siyaset üretecekseniz öncelikle sizinle ilgili üretilen içerikleri doğru takip etmeniz, doğru siyaset oluşturmanız, kendinizi doğru ifade etmeniz ve sizinle ilgili oluşturulan dezenformasyonla mücadele etmeniz siyasetin ve siyasal iletişimin kaçınılmaz bir gerekliliği." diye konuştu.

Ünal, 2018 yılında oluşturdukları Dijital Genel Merkez üzerinden Türkiye'nin 81 il ve ilçelerinde 2 milyon 100 bin teşkilat mensubunun kendi içinde haberleştiği ve veri paylaşımında bulunduğu bir ağ oluşturduklarını, Dijital Medya Takip Merkezi'nin aslında kalbinin Dijital Genel Merkezlerinden oluştuğunu bildirdi.

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletvekillerimiz, MYK ve MKYK üyelerimiz buraya gelip kendi programlarını yapabilecekler. Çünkü artık o kadar mecra var ki bu mecralarda önemli olan kendi içeriğinizi doğru şekilde paylaşmak. Burası da milletvekillerimizin bütün çekim ihtiyaçlarını karşılayacak. Burası şu anda en son teknoloji bir televizyon stüdyosunda bulunması gereken rejisinden, farklı açıları ve kameralarına kadar oluşturulmuş bir stüdyo aynı zamanda. Milletvekillerimize burada böyle bir hizmet de sunacağız."

Ünal, sosyal medya platformlarına yönelik, "Artık günümüzde her bir siyasinin YouTube kanalı, Instagram, Facebook ve Twitter hesabı var ama bu hesaplarda kullanacağı içerik üretimi konusunda kaçınılmaz olarak sorun yaşıyorlardı." ifadelerini kullandı.

AK Parti'de Dijital Medya Takip Merkezi kuruldu (1)

Mahir Ünal, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'de Dijital Medya Takip Merkezi kuruldu (1) - Son Dakika

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