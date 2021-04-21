AK Parti'de en çok üye kaydı yapan teşkilat Kocasinan oldu - Son Dakika

AK Parti Kayseri Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, partilerine kazandırdıkları 10 bin 739 üyeyle Kayseri genelinde en çok üye yapan teşkilat olduklarını açıkladı.

Okandan, yazılı açıklamasında, Kocasinan'ın 93 mahallesinde gece gündüz demeden üye kayıt çalışmalarında bulunduklarını belirtti.

Çalışmaları vatandaşların sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek tamamladıklarını aktaran Okandan, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere bir siyasi partinin gerçek gücü üye sayısı ile ölçülebilir. AK Parti Türkiye'de en çok üyesi olan siyasi partidir. Kocasinan İlçe Başkanlığı olarak üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmek için gayret ettik. 10 bin 739 yeni üye ile AK Parti çatısı altında şehrimizde en çok üyelik yapan teşkilat olmanın gururunu taşıyoruz, yürüttüğümüz üye kayıt çalışmalarında birçok teşkilat mensubumuzun emeği ve gayreti bulunmaktadır. Güçlü Türkiye hayalleriyle ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaştırmak için hep birlikte gayret edeceğiz."