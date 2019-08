AK Parti'de geleneksel bayramlaşma töreni

Van İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Van İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.



Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ile çok sayıda partili katıldı. Bayramlaşma öncesi açılış konuşmasını yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, her bayramın kendine has özelliklerinin olduğunu ifade ederek, "Kurban, Allah'a teslimiyettir. O kurbanı kestiğin andan itibaren tamamen benliğinle, yüreğinle, maneviyatınla Allah'a teslim oluyorsunuz. Küskünlerin barıştığı, kinin nefretin bertaraf edildiği, maneviyatı güçlü Kurban Bayramı, bizim için gerçek manada kardeşliğin ve dostluğun vesilesidir. Ben bu anlamda Kurban Bayramı'nın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.



Ağustos ayının zafer ayı olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Bu yıl ağustos ayında hac ayımızdır. Bunun yanında 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Dışarıda ülkemiz üzerinden birçok oyun kurucuları vardır. Herkesin bir hesabı vardır ama Allah'ın hesabı en doğru hesaptır. O yer, ve günü geldiği zaman tecelli edecektir. Ülkemiz için çeşitli entrikalar çeviren güruhlara karşıda AK Parti teşkilatımız, devletimiz boş durmuyor. Suriye'de oldu bitti ye izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafında şekillenen terör örgütlerinin hiçbirisi zemin bulamayacaktır. Ondan dolayıdır silahlı kuvvetlerimiz, ülkemiz güçlüdür ve güçlü olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



"Terörün amacı boşa çıkmıştır"



Törende konuşan Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise eylül ayı sonuna kadar Van ve ilçelerde teşkilatlarla bir araya gelip mevcut sıkıntıların çözümü noktasında gayret göstereceklerini söyledi. Artık bölgenin terörle, güvenlik endişesi ile anılmasına gönüllerinin razı olmadığını vurgulayan Gülaçar, "Belki terörün 40 yıl önce bir amacı, bir hedefi vardı, olabilirdi. Ama bugün o amaç boşa çıkmıştır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bir daha asla ölmemesi adına aklıselim hareket etme sorumluluğuna davet ediyoruz. Eğer gençleri yaşatmak istiyorsanız, güçlü şehirler inşa edeceksiniz. İçinde işsizliğin olmadığı şehirler inşa edeceksiniz. Bundan dolayı bizler bölgemizin istikrarı, barışı ve güveninin çok kıymetli ve değerli olduğunu bilelim ve bunu insanlarımızla paylaşalım" diye konuştu.



"İşsizlik sorunu kamu kuruluşlarına eleman alımıyla çözülmez"



Göreve geldikleri günden itibaren Van'ın sorunları için çaba içerisinde olduklarını aktaran Van Milletvekili İrfan Kartal ise "2019 yılı sıkıntılar içinde geçen bir yıl oldu. Bu sorunları güçlü liderimiz önderliğinde aşacağımıza inanıyorum. Van'ın işsizlik sorunu, kamu kuruluşlarına, belediyelere eleman alınmasıyla giderilecek bir sorun değildir. Bu sorun ancak bölgemizde üretim arttırılırsa, özel sektörler tarafından istihdam alanları oluşturulursa ancak çözülür. Üç milletvekili olarak il başkanımızla birlikte ilimizin yararına olan bütün çalışmaların yanında olacağımızı bilmenizi istiyorum" dedi.



"Torpilin işlediği sistemin kaldırılmasını istiyoruz"



AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da Türkiye'nin bir değişime girdiğini belirterek, "90 yıllık parlamenter sistemini başkanlık sistemi ile değiştirdik. Bunu birçok vatandaşımız bilmiyor. Siyaset, vekil her şeyi yapar, olmayan işi de oluverdirir mantığı çok yaygındır. Oysa biz sadece mecliste yasa çıkacak, komisyonlarda görev alacak ve çıkarmış olduğu yasaların takipçisi denetleyicisi olacak. Vatandaşlarımız telefonlara neden çıkmadığımızı diyorlar. Biz eleman alımlarına müdahale etmiyoruz. Mağdur olan, hak eden ve liyakat ehli kişilerin işlere alınmasını, torpilin işlediği bir sistemin de kapatılmasını istiyoruz. Kim hak ediyorsa göreve o alınsın diyoruz ama bunda da çok zorlanıyoruz. Kurum amirleri kurum amirliklerini yapsın, teşkilatlar teşkilatlığını yapsın, vali, kaymakamlar görevlerini yapsın ki biz bireysel değil de toplumsal sorunlarla uğraşalım. Eğitimde nasıl yükselebiliriz, işsizliği nasıl yok edebiliriz, memleketin önünü nasıl açabiliriz anlamında 13 buçuk aydır bir iki istisna dışında önümüze hiçbir proje gelmedi. Biz üç vekil olarak Van'ın sorunları ile mücadele veriyoruz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.



Tören, parti teşkilatı üyeleri arasında bayramlaşma ve ardından verilen ikramlarla sona erdi. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

