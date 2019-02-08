AK Parti'de Gölyaka ve Kaynaşlı İlçe Başkanları Atandı
1 saat önce
AK Parti'de istifa eden ilçe başkanlarının yerine yeni atamalar gerçekleşti.
AK Parti'de istifa eden ilçe başkanlarının yerine yeni atamalar gerçekleşti.
AK Parti Genel Merkez
Teşkilat Başkanlığı ile yapılan istişareler sonucu 31 Mart 2019 Yerel Seçimler Meclis Üyeliği için AK Partiden aday adayı olup istifa eden Gölyaka
İlçe Başkanının yerine Necmi Kap atanırken, bir süre önce istifa eden Kaynaşlı
İlçe Başkanı Saim Özkan'ın yerine Kaynaşlı İlçe Başkanlığına Oktay Canım getirildi.
Ataması yapılan ilçe Başkanları AK Parti Düzce
İl Başkanı Mustafa Keskin
'in de hazır bulunduğu görüşmede belgelerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir
'den aldılar. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:33 Kaynak: İHA
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