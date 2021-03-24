AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı - Son Dakika

AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı
24.03.2021 13:11
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra hakkında çeşitli iddialar çıkan Berat Albayrak'ın AK Parti yönetiminde olacağı öngörülüyordu. Bugün AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde MKYK adayları belli oldu. Oy pusulasında partinin partinin üst düzey yönetiminde yer alacağı öne sürülen Albayrak'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan kongresinde partililere ve vatandaşlara seslendi. Partinin üst kademesinde değişiklik yaşanacağı iddia edilirken, 50 kişilik MKYK üye sayısı 75'e yükseltildi.
BERAT ALBAYRAK LİSTEDE YER ALMADI
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra partinin üst düzey yönetimine getirileceği konuşulan Berat Albayrak'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Albayrak açıklanan MKYK listesinde yer almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre'deki konuşmasının ardından MKYK üyeleriyle ilk toplantıyı yapacaklarını belirtti.
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