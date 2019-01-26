Son Dakika Haberleri: AK Parti'de Görev Dağılımı Yapıldı

AK Parti'de Görev Dağılımı Yapıldı

20 dakika önce

DÜZCE(İHA) –AK Parti il Başkanı Mustafa Keskin başkanlığında oluşturulan yönetimde görev dağılımı yapıldı.

AK Parti'de Görev Dağılımı Yapıldı, System.String[]
DÜZCE(İHA) –AK Parti il Başkanı Mustafa Keskin başkanlığında oluşturulan yönetimde görev dağılımı yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin'in istifasının ardından yeni İl Başkanı olarak atanan Mustafa Keskin yönetimini oluşturdu. Oluşturulan yeni yönetimle basının karşısına geçen Mustafa Keskin, listeyi oluştururken ahde vefa olgusunu ön planda tuttuğunu önceki dönemlerde yapılan güzel işleri örnek alacaklarını, hataları ise tekrarlamayacaklarını söylemişti.

Basın toplantısının ardından AK Parti İl binasında bir araya gelen yönetimde görev dağılımı yapıldı. Buna göre; İl Başkanı, Mustafa Keskin, Siyasi Hukuki İşler Başkanı Ersin Gökçe, Siyasi Hukuki İşler Başkan yardımcısı Recep Albayrak, Teşkilat Başkanı İbrahim Canpolat, Teşkilat Başkan Başkan yardımcısı Ahmet Tosun, Seçim İşleri Rasim Uçar, Seçim İşleri Başkan yardımcısı Şükrü Çakır, Tanıtım Medya Başkanı Mine Met, Tanıtım Medya Başkan yardımcısı Hasan Kaya, Sosyal İşler Başkanı Ardahan Demir, Sosyal İşler Başkan yardımcısı Metin Uçar, Dış İlişkiler Başkanı Recep Pak, Dış İlişkiler Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Yerel Yönetimler Sinan Aydın, Yerel Yönetimler Başkan yardımcısı Fatih Yüksel, Ekonomi İşler Başkanı Orhan Aydın, Ekonomi İşler Başkan yardımcısı Mehmet Nuri Lurçi, Halkla İlişkiler Başkanı Kamil Arslan, Halkla İlişkiler Başkan yardımcısı Derya Kuru, Mali ve İdari İşler Başkanı İsa Eser, Mali ve İdari İşler Başkan yardımcısı Turan Akdoğan, Ar-Ge Başkanı Mustafa Dinç, Ar-Ge Başkan yardımcısı Tekin Hocaoğlu, İnsan Hakları Başkanı Selçuk Sönmez, İnsan Hakları Başkan yardımcısı Yakup Kadri Hacı İslamoğlu, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Davut Biriktir, Çevre, Şehir ve Kültür Başkan yardımcısı Selahattin Aydın, İl Genel Sekreteri Ayşe Seymen Danışan ve İl Genel Sekreter yardımcısı Nezahat İdil oldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Aydın, Keskin, Mustafa Keskin, Politika
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