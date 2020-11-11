Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı - Son Dakika

Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı

11.11.2020 17:03

Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevini Efkan Ala'ya devretti.

Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı

ANKARA - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevini Efkan Ala'ya devretti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki devir teslim törenine çok sayıda milletvekili ve parti yöneticisi katıldı. Burada bir konuşma yapan Yılmaz, genel merkezde keyifli bir çalışma ortamında görev aldığını belirterek, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Görev yaparken dört temel öncelik belirlediklerini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Birincisi algı konuları; Türkiye maalesef uluslararası medyada hak etmediği bir algıyla karşı karşıya. Türkiye ile hesabı olan çevrelerin uluslararası medyada oluşturduğu gerçeklikten uzak bir algı var. Tabii ki her ülkenin sorunları olabilir, sıkıntıları olabilir ama Türkiye ile ilgili algıya ve olguya baktığınız zaman aradaki farkın gerçekten çok açıldığını görüyorsunuz. Elimizdeki imkanlarla bununla mücadele etmeye çalıştık. İkinci olarak güvenlik konularını önemli gördük. Türkiye'nin mücadele ettiği bütün terör örgütleri aynı zamanda uluslararası bir network içerisinde çalışıyorlar. FETÖ'den PKK'ya, DEAŞ'a varıncaya kadar hepsi uluslararası bir özellik taşıyor, uluslararası bir şebeke, ağ içerisinde çalışıyorlar. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerin güvenlik boyutu çok çok önemli, bizde buna parti olarak katkıda bulunmaya çalıştık. Üçüncü olarak ekonomi; Türkiye ekonomisi dışa açık bir ekonomi, ticaretten turizme, sermaye hareketlerine varıncaya kadar birçok alanda Türkiye, dünya ile etkileşim içinde olan güçlü bir ekonomiye sahip, G-20'nin üyesi olan dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Bizde, uluslararası ilişkileri ekonomi anlamında da değerlendirmeye ve ekonomik politikalarımıza katkıda bulunmaya gayret ettik. Dördüncü önceliğimiz ise insanımız oldu. Yurt dışında milyonlarca insanımız var. Bunlar Türkiye'nin gücü gerçekten. Bu insanlarımızın daha etkili hale gelmesi, içinde bulundukları toplumlarda diaspora dediğimiz toplumların, Türkiye ile bağlantılı toplulukların, daha etkili hale gelmesi, içinde bulundukları topluma entegre olmaları ama asimile olmamaları için gayret ettik."

Özellikle son zamanlarda İslamfobi, yabancı düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı gibi hadiselerin yükselişte olduğunu gördüklerini dile getiren Yılmaz, "Aşırı sağ ve ırkçı ideolojilerin maalesef avrupa başta olmak üzere önemli bir mesafe aldığını görüyoruz. Bundan da avrupa adına ve insanlık adına endişeliyiz doğrusu. Bu konularda elimizden geldiğince mücadele etme gayreti içinde olduk" diye konuştu.

Türkiye'nin hiçbir zaman emperyalist bir ülke olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Emperyalist ülkeler, başkasının hakkında, hukukunda gözü olan ülkelerdir. Türkiye hiçbir zaman bunu yapmadı. Sadece ve sadece kendi hakkını ve hukukunu korudu. Başkalarına da bunu yedirmeme yönünde kararlı bir politika ortaya koydu, bundan sonra da devam edecek inşallah" ifadelerini aktardı.

AK Parti'nin aldığı bütün kararlarla Türkiye'nin dışında gönül coğrafyalarında yaşayan bütün kardeşlerini etkileyen bir politika ortaya koyduğunu anlatan Efkan Ala, böylesine etkili bir partinin bu kadar sıkıntılı, problemli bir dönemde Dış İlişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığını üstlenmenin ağır bir sorumluluk olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Önemli bir sorumluluk üstlendiklerinin farkında olduklarını, Türkiye'nin etrafındaki bölgede adeta denklemlerin yeniden kurulduğunu, oluşturulduğunu, dengelerin yeniden kurulduğunu aktaran Ala, "Türkiye, çok şükür ki böyle bir ortamda, bu bölgede masada yeri olan sözü etkili olan bir devlet olarak önemli rol üstlenmektedir. Eskiden masalar kurulduğunda, 'acaba Türkiye masanın konusumudur' diye tedirgin olunurken, bugün kurulan her masada Türkiye'nin etkili bir yeri vardır ve devlet olarak orada denkleme alınmadan herhangi bir sonuç elde edilememektedir. Türkiye, bu bölgelerde elden edilen sonuçlarda çok önemli politikalar ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

Tören, karşılıklı çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.

Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı
Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı

Cevdet Yılmaz, Efkan Ala, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı - Son Dakika


Son Dakika

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisi kabul etti! 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı İlber Ortaylı, Atatürk döneminin konuşulduğu canlı yayında uyukladı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler
Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı         
17:25
Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok         
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız         
16:31
Son Dakika! AK Parti'den Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma         
16:13
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti         
16:00
Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi         
15:45
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor         
14:16
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi         
14:07
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 17:58:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini devraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei