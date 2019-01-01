AK Parti'de Görev Paylaşımı Yapıldı

AK Parti Ordu
İl Başkanlığı Yönetim Kurulu'nda görev paylaşımının yapıldığı bildirildi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, Halit Tomakin'in 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'dan aldığı yetki ile il başkanı atandıktan sonra yönetim kurulunu oluşturduğu aktarıldı.
Tomakin'in 50 kişilik yönetim kurulu üyelerinden sonra 15 kişilik il yürütme kurulu üyelerini de belirlediği belirtilen açıklamaya, şöyle devam edildi:
"Yönetim kurulu ve görev tanımı belirlenen 15 arkadaşımızın öncülüğünde Ordu'da gönüllere girmek, siyasete seviye getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Yürütme kurulunda görev alan arkadaşlarımız parti tüzüğü ve iç yönetmeliğe uygun olarak görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Yürütme kurulumuzun partimize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."
Açıklamada, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına Selahattin Aydın
, Teşkilat Başkanlığına Muhittin Konca, Seçim İşleri Başkanlığına Abdurrahman Karagöz, Tanıtım ve Medya Başkanlığına Serkan
Danış, Dış İlişkiler Başkanlığına Selman Altaş, Sosyal Politikalar Başkanlığına Hamdi Şensoy, Yerel Yönetimler Başkanılığına Musa İşler, Ekonomi
İşler Başkanlığına Telat Yıldız, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler
Başkanlığına Kemal Cebeci, Mali ve İdari İşler Başkanlığına Özlem Yıldırım Ercan, Ar-Ge Başkanlığına Fatih
Aktaş, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığına Eyüp
Çalış, İnsan Hakları Başkanlığına Ali Yekta Poyraz, İl Sekreterliğine ise Naime Bektaş'ın getirildiği kaydedildi.