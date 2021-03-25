AK Parti'de Hamza Dağ görevini Mustafa Şen'e devretti - Son Dakika

AK Parti'de Hamza Dağ görevini Mustafa Şen'e devretti

25.03.2021 12:44
AK Parti'de Hamza Dağ görevini Mustafa Şen'e devretti, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Şen, eski Ar-Ge Başkanı Hamza Dağ'dan görevi devir aldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Şen, eski Ar-Ge Başkanı Hamza Dağ'dan görevi devir aldı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin "güven ve istikrar" sloganıyla gerçekleştiğini söyleyen AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "20 senelik partileşme ve parti sürecimizin 19 senesini iktidar olarak geçiren bir siyasi parti olarak dün gerçekten ihtişamlı, coşkulu ve güzel bir kongreyi geride bıraktık. Kongre neticesinde hem partimizi 2023 hedeflerine götürecek Merkez Karar Yönetme Kurulu üyelerimiz hem de Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz belirlendi ve inşallah artık kongre sürecini geride bırakıp bu kadrolarla hızlı bir şekilde 2023 hedeflerine ve 2023 seçimlerine doğru yola revan olacağız. Bu anlamda AR-GE Başkanlığı'nda da hem tüzükte bir değişim oldu hem de görev konusunda bir değişim olacak. AR-GE Başkanlığı normalde görevinde eğitim de olmasına rağmen dün tüzükte AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak tüzükte bir düzenleme oldu ve AR-GE Başkanlığı'nı da dün akşam itibariyle Mustafa Şen kardeşimiz, abimiz Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle görevlendirilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

4 yıldır AR-GE Başkanlığı'nı sürdürdüğünü ve partinin 8'inci AR-GE Başkanı olduğunu hatırlatan Hamza Dağ, bu süre zarfında halkın nabzını tuttuklarını, görev aldığı ekip arkadaşlarına çok teşekkür ettiğini söyledi. Öte yandan AR-GE Başkanlığı'nda alınan kararların sahaya yansıması tarafında teşkilatların da kendilerine çok katkı verdiklerine değinen Dağ, bu konuda da parti teşkilatlarına teşekkür etti.

"RABBİM ÖNCELİKLE NEFSİMİZİN ELİNE DÜŞÜRMESİN DİYE DUA EDİYORUM VE SİZLERDEN DE DUA BEKLİYORUM"

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında açıklanan MYK kadrosunda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Şen ise "Dün itibariyle bu göreve getirildik, AR-GE ve Eğitim Başkanlığına. Görevi Hamza Dağ beyefendiden alıyorum. Ancak biz ilk kez taşınıyor değiliz, 1980'li yıllardan beri tanışıyoruz, İstanbul'dan da tanışıyoruz. Bu vesileyle de Ankara'ya taşınacağız. Veri analiz ve strateji üretim çalışmalarında çok bulundum. Bundan sonra da masanın diğer tarafında bulunacağım. Rabbim öncelikle nefsimizin eline düşürmesin diye dua ediyorum ve sizlerden de dua bekliyorum. Kıymetli basın mensuplarıyla böyle odalarda değil ama televizyon stüdyolarında çok fazla beraber olduk. Bundan sonra artık bu işin gereği kadar olur. Eskisi gibi herhalde öyle bağırmalı çağırmalı da olmaz herhalde. Daha sakin olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur. Bu görevi bize layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve görevi bana devreden Hamza Dağ'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Devir teslim töreni karşılıklı çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu. Öte yandan, Hamza Dağ, yeni MYK'da Tanıtım ve Medya Başkanı olarak görevlendirildi.

(Erdinç Türkcan - Utku Şimşek/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'de Hamza Dağ görevini Mustafa Şen'e devretti - Son Dakika


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