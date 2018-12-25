AK Parti'de İlçe Adaylarının Açıklanması

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Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü

Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı

İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi