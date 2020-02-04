AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor - Son Dakika
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AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor

6 saat önce

Nevşehir AK Parti Teşkilatlarında İlçe kongreleri 22 Şubat Cumartesi günü itibariyle başlıyor.

AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor, System.String[]

Nevşehir AK Parti Teşkilatlarında İlçe kongreleri 22 Şubat Cumartesi günü itibariyle başlıyor.


AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, 07 Ekim itibariyle başlayan 7. Olağan kongre sürecinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.


7. Olağan Kongre süreci kapsamında delege seçimleri, Belde ve İlçe Başkanlıkları atamalarının tamamlandığını belirten İl Başkanı Yanar, 22 Şubat itibariyle de ilçe kongrelerini başlatacaklarını söyledi.


Yanar, Şubat ve Mart ayları içerisinde İlçe kongrelerin tamamlayacaklarını, il kongresinin tarihinin ise ilçe kongrelerinin ardından belli olacağını ifade etti.


Kadın ve Gençlik Kolları için ise 6. Olağan kongre sürecinin işlediğini ifade eden Yanar, "7 Ekim itibariyle 7. Olağan Kongre sürecimiz başlamıştık. Kongre takvimi gereğince ilk olarak üyelerimiz delegelerimizi seçti, Genel Merkezimiz tarafından Belde ve İlçe Başkanlıklarımızın atamaları gerçekleştirildi. Şubat sonu itibariyle ise İlçe kongrelerimizi başlatıyoruz. Şubat ve Mart ayları içerisinde ilçe kongrelerimizi bitirmiş olacağız. Kadın ve Gençlik kollarımız için ise 6. Olağan kongre süreci işlemektedir. Bütün bu süreçlerden sonra ise İl kongremizin tarihi netleşecektir" dedi.


Nevşehir'de, Ak Parti'nin kongrelerinin bir şölen ve bayram havası içerisinde gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Yanar, açıklamalarına şu şekilde devam etti:


"Geçmiş dönemlerde bütün kongrelerimizi bir şölen havası içerisinde yapmıştık. Kongrelerimiz birlik ve beraberliğin tavan yaptığı bir ortamda yapıldığından, genellikle tek liste halinde olur. Bu bir zorlama değildir. Bunu uzlaşarak yapıyoruz. Karşılıklı konuşarak ideal ölçüler içerisinde bir yönetim oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kongre sürecinde de yine bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Teşkilatlarımız ve halkımızın destekleriyle 7. Olağan kongre sürecimizi birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış içiresinde coşkuyla ifa edeceğimize inancımız tamdır." - NEVŞEHİR

Nevşehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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