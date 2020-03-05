AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor - Son Dakika
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AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor

6 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, hafta sonu Hasankeyf, Gercüş, Beşiri ve Sason kongrelerinin yapılacağını söyledi.

AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor, System.String[]

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, hafta sonu Hasankeyf, Gercüş, Beşiri ve Sason kongrelerinin yapılacağını söyledi.

7. olağan kongre süreci kapsamında delege seçimleri, belde başkanlıkları atamalarının tamamlandığını belirten Başkan Gür, 7 Mart itibariyle de ilçe kongrelerini başlayacağını kaydetti.

Batman'da AK Parti kongrelerinin bayram havası içerisinde gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Gür, şöyle konuştu:

"Kadim davamız ile milletimize hizmet aracı gördüğümüz siyasetimiz ve onun çatısı olarak kabul ettiğimiz AK Parti olarak kongrelerimizi inşallah inanç, kararlılık ve gayretle tamamlayacağız. İlçe kongrelerimizin startını 7 Mart Cumartesi günü Hasankeyf ve Gercüş, 8 Mart Pazar günü ise Beşiri ve Sason ilçelerimizde vereceğiz. "

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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