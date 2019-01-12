AK Parti'de İlçe ve Belde Adayları Tanıtım Programı Düzenlendi

AK Parti'de ilçe ve belde adayları tanıtım programı düzenlendi
NEVŞEHİR - 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti'de Nevşehir
'in ilçe ve belde belediye başkan adayları
açıklandı. Kapadokya
Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti aday tanıtım programına AK Parti MKYK üyesi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut
, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz
, Yücel Menekşe
, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı
ve partililer katıldı.
AK Parti aday tanıtım programı sanatçı Kürşat tarafından Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'nın seçim şarkısını seslendirilmesiyle başladı. Program daha sonra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın konuşmasıyla başlarken programda Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'nın konuşmasıyla devam etti. Programın sonunda ise AK Parti MKYK üyesi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut tarafından adaylarının açıklanması ile devam etti.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda ilk olarak ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti'de Acıgöl
Belediye Başkan adayı Ercan Ertaş
, Avanos
Belediye Başkan adayı Şaban Topuz, Derinkuyu
Belediye Başkan adayı Bülent Aksoy
, Gülşehir
Belediye Başkan adayı Fatih Çiftçi
, Hacıbektaş
Belediye Başkan adayı Şenay Gök, Kozaklı
Belediye Başkan adayı Akif Kabukçuoğlu ve Ürgüp
Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Aktürk
isimleri açıklandı.
AK Parti'de düzenlenen aday tanıtım toplantısında Nevşehir Merkez
ilçeye bağlı beldeler ve ilçe belde belediye başkan adayları da açıklandı. Nevşehir Merkez ilçeye bağlı beldelerde, Çat
Belediye Başkan adayı İbrahim Ertürk
, Göre Belediye Başkan adayı Mustafa Topçu
, Göreme
Belediye Başkan adayı Mehmet Uğur
Çakmak, Kavak
Belediye Başkan adayı Dursun Neiş, Kaymaklı Belediye Başkan adayı Ali Aktuğ, Nar
Belediye Başkan adayı Süleyman Özçelik
, Sulusaray
Belediye Başkan adayı Bayram Yılmaz ve Uçhisar
Belediye Başkan adayı olarak Osman Süslü
isimleri açıklandı.
AK Parti'de Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar
Belde Belediye Başkan adayı Yasin Güneş
, Tatlarin Belediye Başkan adayı Olcay Günbey, Avanos ilçesine bağlı Çalış Belediye Başkan adayı Kazım Yılmaz
, Kalaba
Belediye Başkan adayı Erdal Yorgancı, Özkonak
Belediye Başkan adayı Abdulkadir Macit, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük
Belediye Başkan adayı Cengiz Çavdar
ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar
Belde Belediye Başkan adaylığına ise Mustafa Ateş
isimleri açıklandı.