Son Dakika Haberleri: AK Parti'de istişare toplantısı
Son Dakika Politika AK Parti'de istişare toplantısı - Son Dakika

AK Parti'de istişare toplantısı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında, milletvekillerinin katılımıyla parti genel merkezinde istişare toplantısı düzenlendi.

AK Parti'de istişare toplantısı, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında, milletvekillerinin katılımıyla parti genel merkezinde istişare toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesinin ardından AK Partili milletvekilleri istişare toplantısında bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı öncesi, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açıklamada bulundu. Bostancı, "Toplantının gündemi, malum AK Parti bir kongre sürecinde. Şu anda teşkilatlarda çalışmalar sürüyor. O çerçevede milletvekillerinin teşkilata yönelik çalışmalarda yapıp edecekleri çalışmalar esasında bir gündem var. Meclis çalışmaları gündemde yok. Sadece kongre sürecine ilişkin milletvekillerini bilgilendirme" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi
ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti AK Parti'de Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu istifa etti ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 19:31:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'de istişare toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]