AK Parti Kayseri teşkilatında istişare ve değerlendirme toplantısı - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında, istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde yapılan ve yapılacak hizmetler masaya yatırıldı.

İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçelerde yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Toplantıyı maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çopuroğlu, "İlçe teşkilatımızla yürüttüğümüz çalışmalarımızı hem de birlikte yapacağımız çalışmalarımızı değerlendirdik. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Toplantımız hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.