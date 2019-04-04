AK Parti'de İtirazlar Devam Ediyor

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Sandık içlerindeki oy pusulalarının AK Parti olması gerektiği halde farklı partilere yazıldığına ilişkin sonuçlar var. Buna ilişkin yaklaşık 3 klasör evrak teslim edeceğiz" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Sandık içlerindeki oy pusulalarının AK Parti olması gerektiği halde farklı partilere yazıldığına ilişkin sonuçlar var. Buna ilişkin yaklaşık 3 klasör evrak teslim edeceğiz" dedi.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından itirazlar devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından İlçe Seçim Kurullarının ardından İl Seçim Kuruluna da gerekli itirazlar bugün itibariyle yapıldı. Eskişehir Adalet Sarayına gelerek evrakları teslim eden İl Başkanı Zihni Çalışkan, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. İl Seçim Kuruluna itirazlarını başlatmak üzere adliyeye geldiklerini belirten Çalışkan, sandıkların bazılarında hatalar olduğunu öne sürdü. Çalışkan, "Bugün seçim sürecine ilişkin ilçe seçim kurullarına itirazın sonuçlanmasına müteakip il seçim kuruluna itirazı başlatmak adına adliyedeyiz. Dilekçelerimizi İl Seçim Kuruluna vereceğiz. Bu süreç herkes için kafalarda soru işareti bırakmaması gereken bir süreç. Ancak özellikle Odunpazarında 1. Seçim bölgesindeki açılan sandıklarda yaklaşık 64 sandığın açıldığı bir yerde 24 sandığın sandık sonuç tutanakları değişti. Bu yüzde 38'lik bir hataya tekabül eder ki seçim sonucunu tamamen değiştirecek nitelikte duruyor. Her şeye rağmen biz seçimin sandıkların tekrar sayılmasını, Eskişehir halkının iradesini sandıklara yansıtılmasının emin olarak seçimi netleştirmesini arzu ediyoruz. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Hukuki haklarımızı İlçe Seçim Kurullarında kullandığımız gibi İl Seçim Kurulunda da kullanacağız. İl Seçim Kurulunda olası bir ret durumunda Yüksek Seçim Kuruluna kadar özellikle Eskişehirli hemşehrilerimizin seçime ilişkin iradelerini, sandığa yansıyan iradelerini doğru olarak sandık sonuç ve birleştirme tutanaklarına yansıtılması gerektiği kanaatindeyiz. Sandık içlerindeki oy pusulalarının AK Parti olması gerektiği halde farklı partilere yazıldığına ilişkin sonuçlar var. Buna ilişkin yaklaşık 3 klasör evrak teslim edeceğiz. Odunpazarı 1-2 ve Tepebaşında da aynı şekilde klasörlerle, hem ekinde evraklarımızı, itirazlarımızı ve bu konuya ilişkin tutulan tutanakları da ibraz edeceğiz. Bunlar doğrultusunda ben seçim kurullarının gereken kararı vereceğini değerlendiriyorum" dedi.



"İtirazlar sonucunda üçüncü sıradaki Meclis üyemizin Büyükşehir'e girmesi sağlandı"



İlçelerde sadece Meclis üyelikleri için sayımların olduğunu hatırlatan Zihni Çalışkan, itirazlar sonucunda üçüncü sıradaki Meclis üyelerinin Büyükşehir'e girdiğini vurguladı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "İlçelerde sadece Meclis üyelikleri için sayımlar oldu. Bu sayımda sadece bir tane seçim bölgesinde açılan 64 sandıkta 24 sandığın sonuç tutanağının hatalı olarak hesaplandığı ortaya çıktı. Yüzde 2.5 ile kaybedilen seçimde yüzde 38'lik bir hatadan bahsediyoruz. Dolayısıyla seçimin hukuki kısmı tamamlanmadı. Seçimin sonucunun değişebileceği kanaatini taşıdığımızı belirtmek istiyorum. Bu bağlamda üçüncü sıradaki Meclis üyemizin, Büyükşehir'e girmesi sağlandı itirazlar sonucunda. İtirazlar yapılmadan önce üçüncü sıradaki meclis üyemiz Büyükşehir'e gitmiyordu. Buradaki sayımız arttı. Meclis üyelerinin Büyükşehir'de artmış olması çok kıymetli bir şeydir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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