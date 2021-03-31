AK Parti'de, Kayseri Milletvekili Elitaş ile Kahramanmaraş Milletvekili Ünal, grup başkanvekilliğine seçildi - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal grup başkanvekilliğine seçildi.

AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basına kapalı toplandı. Toplantıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile Tokat Milletvekili Özlem Zengin 'den boşalan grup başkanvekilliği için seçim yapıldı.

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