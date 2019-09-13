Son Dakika Haberleri: AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet...
Son Dakika Politika Haber

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet...

1 saat önce

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet..., System.String[]

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.

Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehirspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi
Davutoğlu'nun ardından eski milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti HDP'den Kulp'taki terör saldırısına kınama: Sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz 11 Eylül saldırısının yıl dönümünde Melania Trump'ın giydiği kıyafet gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 12:53:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]