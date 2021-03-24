AK Parti'de kongre heyecanı - Son Dakika

AK Parti'de kongre heyecanı

24.03.2021 10:03
AK Parti'de kongre heyecanı, System.String[]

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı.

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıklayacak.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongre öncesi, yurdun birçok noktasından partililer Başkent'e geldi. Kongrenin yapılacağı salon çevresinde polis önlem aldı. Salonun çevresi bariyerlerle araç trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Oluşturulan noktalardan x-ray cihazı ve üst aramasının ardından salona alınan partililer kendileri için ayrılan bölümlere oturdu.

2023 MANİFESTOSUNU AÇIKLAYACAKKongre, 'lider' filminin izletilmesi ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açılış konuşması ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak salon çevresinde toplanan partililere seslenecek. Erdoğan'ın salona girişinin ardından divan başkanının konuşması ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. AK Parti tanıtım filminin izlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıkarak 2023 manifestosunu açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, faaliyet raporu okunacak ve oylanacak. Tüzük Değişikliği Komisyonu raporunun okunması, müzakeresi ve oylanmasının ardından genel başkan seçimine geçilecek. Kongrede, tüzük değişikliği ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısı da artırılacak. MKYK üyelerinin seçiminin ardından, Merkez Disiplin Kurulu'nun  seçimi, Genel Merkez Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun seçimi, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun seçimi yapılacak.

AK Parti'de kongre heyecanı
AK Parti'de kongre heyecanı
AK Parti'de kongre heyecanı
AK Parti'de kongre heyecanı
AK Parti'de kongre heyecanı
AK Parti'de kongre heyecanı
AK Parti'de kongre heyecanı
AK Parti'de kongre heyecanı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'de kongre heyecanı - Son Dakika


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