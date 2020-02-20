AK Parti'de kongre süreci hafta sonunda başlıyor - Son Dakika
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AK Parti'de kongre süreci hafta sonunda başlıyor

6 saat önce

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 7.Olağan kongre süreci 22 Şubat Cumartesi günü Derinkuyu İlçe kongresi ile başlıyor.

AK Parti'de kongre süreci hafta sonunda başlıyor, System.String[]

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 7.Olağan kongre süreci 22 Şubat Cumartesi günü Derinkuyu İlçe kongresi ile başlıyor.


AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 7.Olağan Kongre süreci 22 Şubat Cumartesi günü başlarken 21 Mart Cumartesi günü Merkez İlçe kongresi ile ilçe kongreleri tamamlanacak. AK Parti İl Başkanlığı tarafından 22 Şubat Cumartesi, Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir ilçe kongreleri yapılacakken 7 Mart Cumartesi günü Kozaklı, Hacıbektaş ve Avanos İlçe kongreleri ile devam edecek. 21 Mart Cumartesi günü ise Ürgüp ve Merkez İlçe kongreleri ile AK Parti'de ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. - NEVŞEHİR

Nevşehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:21 Kaynak: İHA
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