AK Parti'de kongre takvimi belli oldu - Son Dakika
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AK Parti'de kongre takvimi belli oldu

6 saat önce

AK Parti'nin Bilecik'te gerçekleştireceği 7'nci olağan ilçe kongre takvimi belli oldu.

AK Parti'de kongre takvimi belli oldu, System.String[]

AK Parti'nin Bilecik'te gerçekleştireceği 7'nci olağan ilçe kongre takvimi belli oldu.


AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık'ın konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, ilçelerde gerçekleştirecekleri 7'nci olağan kongre takvimin belli olduğu belirtilerek, " 14 Mart'ta Yenipazar'dan başlayacak kongre maratonu 5 Nisan'da Bozüyük ile sona erecek. Yenipazar 14 Mart günün saat 14: 00, Gölpazarı aynı gün saat 17: 00, İnhisar 21 Mart günü saat 14: 00, Söğüt aynı gün saat 17: 00, Pazaryeri 28 Mart günü saat 14: 00, Osmaneli aynı gün saat 17: 00, merkez ilçe 4 Nisan günün saat 17: 00, son olarak Bozüyük'te ise, 5 Nisan günü saat 17: 00'da yapılacak" dedi. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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