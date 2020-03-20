AK Parti'de kongreler ertelendi - Son Dakika
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AK Parti'de kongreler ertelendi

6 saat önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, il genelinde yapılması planlanan belde, ilçe ve il kongresinin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu.

AK Parti'de kongreler ertelendi, System.String[]

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, il genelinde yapılması planlanan belde, ilçe ve il kongresinin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu.


Karabıyık, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü Korana virüs ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu ay yapılması planlanan kongrelerimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir" dedi. - BİLECİK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:32 Kaynak: İHA

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