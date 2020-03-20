AK Parti'de kongreler ertelendi - Son Dakika

AK Parti'de kongreler ertelendi
6 saat önce
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, il genelinde yapılması planlanan belde, ilçe ve il kongresinin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, il genelinde yapılması planlanan belde, ilçe ve il kongresinin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu.
Karabıyık, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü Korana virüs ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu ay yapılması planlanan kongrelerimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
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