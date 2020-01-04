AK Parti'de koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti İl Başkanlığında, 2020 yılı koordinasyon toplantısı yapıldı.



2020 yılının ilk Koordinasyon Toplantısı AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Belediye Başkanı Rasim Arı ve AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'nin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, 2019 yılında gerçekleştirilen proje ve yatırımlar ele alınarak 2020 yılı için istişarelerde bulunuldu.



Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği yatırımlara ilişkin bilgiler verdi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından kısa sürede şehrin birçok önemli sorununun çözümü için önemli çalışmalara imza attıklarını ve 2020 yılında da aynı azim ve gayretle Nevşehir'e hizmet etme çabasında olacaklarını ifade eden Arı, 2020 yılı içinde gerçekleştirilecek olan alt yapı ve sıcak asfalt çalışmalarını anlattı.



Toplantı da daha sonra 2020 yılında hayata geçirilmesi planlanan çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulunuldu. - NEVŞEHİR