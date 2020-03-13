AK Parti'de 'korona virüsü' tedbiri: Kırıkkale'de iki ilçe kongresi ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'de 'korona virüsü' tedbiri: Kırıkkale'de iki ilçe kongresi ertelendi - Son Dakika

AK Parti'de 'korona virüsü' tedbiri: Kırıkkale'de iki ilçe kongresi ertelendi

6 saat önce

AK Parti'nin Kırıkkale'de hafta sonu yapacağı iki ilçe kongresinin 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında ertelendiği duyuruldu.

AK Parti'de 'korona virüsü' tedbiri: Kırıkkale'de iki ilçe kongresi ertelendi, System.String[]

AK Parti'nin Kırıkkale'de hafta sonu yapacağı iki ilçe kongresinin 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında ertelendiği duyuruldu.


AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, hafta sonu yapılacak Keskin ve Sulakyurt ilçe kongrelerinin 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında ertelendiğini belirtti. Dağdelen yaptığı yazılı açıklamada, "Keskin ve Sulakyurt ilçelerimizde hafta sonu gerçekleştirmek üzere tüm hazırlıklarını titizlikle tamamladığımız ana kademe ilçe kongrelerimiz, Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü 'korana virüsü' ile ilgili tedbirler kapsamında, bu akşam alınan Bilim Kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak, Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Devletimizin aldığı her tedbirin, bizlerin sağlığı için olduğunu aklımızdan çıkarmadan, sağduyu ve tavsiye edilen tedbirlere uyarak, bu sıkıntının da bertaraf edileceğine inancımız tamdır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi musibetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, AK Parti, Keskin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:39:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'de 'korona virüsü' tedbiri: Kırıkkale'de iki ilçe kongresi ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]