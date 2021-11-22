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AK Parti'de "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı" düzenlendi - Son Dakika

AK Parti'de "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı" düzenlendi

22.11.2021 16:42
AK Parti'de "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı" düzenlendi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınlar bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe taşlarından bir tanesidir.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınlar bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe taşlarından bir tanesidir." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, parti genel merkezinde "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı" düzenlendi.

Programın açılışında, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefon ile bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara seslenerek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı yapacaklarını, tüm gelişmeleri ele alarak, atılacak adımları belirleyeceklerini ifade etti ve şunları kaydetti:

"Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizler kuruluşumuzdan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemde tuttuk. Ana kademe kadın kolları, gençlik kolları olarak Türkiye'deki siyasetin gidişatını farklı bir konuma oturttuk. Kadın kolları olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz üyelerle ve üye potansiyelimizin, partimizin geleceğine koymuş olduğu ağırlıkla inşallah 2023'ü çok daha farklı bir konuma taşıyacağız. Sizler bu kampanyalarla, Diyarbakır annelerini de, Van'daki anneleri de, Muş'taki anneleri de çok daha onurlu bir hale getireceksiniz. Biz yine biliyoruz ki kadınlar bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe taşlarından bir tanesidir."

Cennetin, annelerin ayakları altına serildiği bir medeniyet içerisinde kadınların çok daha farklı bir çalışmayı sürdürmesinin büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Önümüzde 1,5 yılımız var. Şu 1,5 yıl içerisinde atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla inşallah 2023'ün haziranı yeni bir zafer yılı olacaktır. Onun için de hiç rehavete kapılmadan, gayretle çalışmalarımızı sürdürmemiz ve çalmadık kapı, ulaşılmadık ev bırakmamak gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılanlara selamlarını iletti.

Kurtulmuş'un konuşması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin halkın duasını kazanmak için yola çıktığını ve bu amaçla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Siyasette nereden geldiğini bilmeyenlerin, nereye gideceklerini de bilmediklerini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir medeniyet birikiminin sahibi olan bu milletin çocukları olarak, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın mirası üzerine oturan büyük bir milletin evlatları olarak, hele son üç asrı büyük mücadelelerle geçmiş olan, büyük badirelerle geçmiş olan bir milletin evlatları olarak, nerelerden geldiğimizi ve nereye gitmekte olduğumuzu asla unutmayacağız. Eğer bunu unutursak gündelik işlerin labirentleri arasında kaybolur, Allah muhafaza yolumuzu bulamayız. Türkiye'de bundan evvel iktidar olmuş siyasi partiler vardı, ama o partilerin şimdi geriye isimlerinden başka hiçbir şeyleri kalmamıştır. Dolayısıyla kalıcı olabilmek için bu nereden geldiğimiz ve nereye gittiğimiz meselesine çok iyi zihin yormak ve bu alanda bir şekilde hedeflerimizi ortaklaştırmak mecburiyetindeyiz."

Kurtulmuş, çok partili siyasi hayatta derin izler bırakan ve Türk milletinin siyasi fikrinin izlerini takip eden eski başbakanlar Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı.

Numan Kurtulmuş, "İşte onların sürdürmüş olduğu siyasi çizginin bugünkü devamı burasıdır. AK Parti iktidarı ve siyasi hareketidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugün milli siyaset çizgisinin devamı bu çatı altında sürdürülmektedir. Eğer bu fikri, siyasi izleri takip edersek, siyasetin labirentlerinde kaybolmayız, nereden geldiğimizi iyi bilir, nereye gideceğimizi de çok ciddi şekilde tayin ederek, kalıcı icraatların merkezi olmaya devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin her alanda güçlü olması için mücadele etmeye devam ediyoruz"

Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Çanakkale'de köprü yapabilmesini, Akdeniz'de Yunanlılara ve Türkiye düşmanlarına meydan okuyabilmesini, bugün İHA ve SİHA gibi başarılarını, zihniyet devrimini gerçekleştirdiği için yaptığını ifade etti.

AK Parti'nin zihniyet devrimine vesile olan 4 temel özelliğinin hiç unutulmaması gerektiğini katılımcılara belirten Kurtulmuş, AK Parti'nin sadece bir siyasi parti değil bir dava hareketinin adı olduğunu dile getirdi.

Numan Kurtulmuş, "Bizim davamızın iki temel ayağı vardır. Birisi içeriye dönük 84 milyon vatandaşımızı kapsayan, onlara karşı sorumluluğumuz olan yeniden güçlü büyük Türkiye'yi korumak davasıdır. Uzun vadeli hedeflerimizi unutmadan Türkiye'nin her alanda güçlü olması için mücadele etmeye devam ediyoruz. AK Parti'nin davasının ikinci ayağı ise evrensel değerler. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz ya, 'Daha adil bir dünya mümkündür diyoruz'. Bu da insanlara karşı sorumluluğumuzdur." sözlerini sarf etti.

"Bize emir veren, yol gösteren yalnız ve yalnız millettir"

AK Parti'nin üçüncü büyük özelliğinin ise bir zümrenin, bir çevrenin veya bölgenin değil, Türkiye'nin partisi olması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, AK Parti'nin bu kuşatıcı özelliği ile yoluna devam edeceğini belirtti.

Kurtulmuş, "AK Parti'nin dördüncü büyük özelliği ise AK Parti'nin devlet partisi değil, millet partisi olmasıdır. Devlet partisi nedir? Bir zamanlar CHP'nin olduğu gibi devlete göre vatandaşları şekillendirmek, devletin bütün işlerini, vatandaşları kontrol ve takip eden bir siyaset anlayışıdır. Biz ise aldığımız oylarla, aldığımız yetkiyle devleti millet adına yöneten bir siyasi partiyiz. Bize emir veren, yol gösteren, talimat veren beşeri planda yalnız ve yalnız millettir." görüşünü paylaştı.

AK Parti'nin kendine has özelliklerini kaybetmemesi ve 2023 seçimleri için canla başla çalışacaklarını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İnşallah 2023 Türkiye'nin yeni bir döneminin başlangıcı olacak. 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden milletimizin oylarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilecek. Ama onu Beştepe'de daha güçlü kılabilmek için, AK Parti de 2023 seçimlerinde birinci parti olarak yoluna devam edecek. Hangi elinizde, hangi kamuoyu yoklaması varsa getirin masanın üstüne koyun. Dışarda bir hava oluşturuyorlar, 'Geldik, geliyoruz' diyorlar. Zannedersin ki CHP birinci parti olmuş, onlar iktidara gelecek. CHP'nin birinci parti olarak görüldüğü bir kamuoyu araştırması yok. Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti birinci partidir. Daha yüksek oy alarak, yolumuza devam edeceğiz."

Teşkilat çalışmalarında çok önemsediği bir noktanın altını çizen Kurtulmuş, AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısının, gönüllere girmeyi başarmaktan geçtiğini, gönüllerden düşmemek için insanların derdini dinleyerek, samimiyetle çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Numan Kurtulmuş, "2023 o kadar önemli bir seçim ki birileri şimdiden güçlü Türkiye'nin önünü kestik diye hesaplar yapmaya başlıyorlar. Mesele Tayyip Erdoğan değil, mesele AK Parti değil, mesele Türkiye'ye çelme takabilmek, Türkiye'nin bağımsızlık yolundaki mücadelesinin önünü kesmektir. İnsan çoğaltmanın peşinde olacağız. Kibirli olmayacağız. Mütevazi, samimi olacağız. Halkımızın içinde olacağız. Yapacağımız şeyleri söyleyeceğiz, yapmayacağımız hiçbir şeyi söylemeyeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise siyasete AK Parti ile başladığını ve her gittiği ilde parti için çalışanlardan özveri ile çalışmaya devam etmelerini istediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman vefanın önemini vurguladığını, buna partide öncelik verdiklerini dile getiren Keşir, partisinin, girdiği ilk seçimlerden önceki 2002 Seçim Beyannamesinde kadına yönelik şiddetle mücadelede yol haritasını ortaya koyduğunu ve kadına şiddetle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından kuruluştan bugüne görev yapan 81 ilin kadın kolları başkanlarının katılımlarıyla basına kapalı çalıştay düzenlendi.

AK Parti'de Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı düzenlendi
AK Parti'de Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı düzenlendi
AK Parti'de Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı düzenlendi
AK Parti'de Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı düzenlendi
AK Parti'de Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı düzenlendi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'de 'Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de "Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları Vefa Programı" düzenlendi - Son Dakika
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