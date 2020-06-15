AK Parti'de Melek Mankan, görevi devraldı - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı mimar Melek Mankan, görevi devraldı.



Parti binasında düzenlenen törene AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve partililer katıldı.



Görevi Esra Zeytin Sürücüoğlu'ndan devralan Melek Mankan, "AK Parti'de görev almak, hizmet etmek büyük bir onurdur. Bu görev bilinci ve sorumluluğuyla kadınlarımızla bir araya gelerek daha büyük aile olacağız" dedi.



Ceyhun, Gazel ve Erenler de birer konuşma yaparak, Mankan'a yeni görevinde başarılar dilediler. - KÜTAHYA