AK Parti'de mevcut ve eski yönetim bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, daha önce il başkanlığı görevinde bulunan Süleyman Reyhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti İl Başkanı Çalışkan teşkilat mensuplarını çalışmalar hakkında bilgilendirdi, önerileri dinledi.

Açıklamada Çalışkan'ın şu sözlerine yer verildi: , "AK Parti kurulduğu günden bu yana her zaman istişare kültürüne önem veren bir kurumdur. Teşkilatlarımızda görev almış ve emekleri olan her kardeşimizin fikirleri bizler için çok önemli."

Reyhan da vefa davetlerinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek Çalışkan'a teşekkür etti.