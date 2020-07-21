AK Parti'de sağlık yatırımları değerlendirildi - Son Dakika

AK Parti'de sağlık yatırımları değerlendirildi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin Başkanlığında yapılan haftalık yönetim kurulu toplantısında yeni üyelik çalışmalarının yanı sıra gündemdeki konular ve 2002 yılından bu yana Adıyaman'a yapılan yatırımlar değerlendirildi.

AK Parti'de sağlık yatırımları değerlendirildi, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin Başkanlığında yapılan haftalık yönetim kurulu toplantısında yeni üyelik çalışmalarının yanı sıra gündemdeki konular ve 2002 yılından bu yana Adıyaman'a yapılan yatırımlar değerlendirildi.


İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, il genel ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda Başkan Dağtekin yapılan yatırımların istatistiki verilerini görsellerle birlikte barkovizyon eşliğinde anlattı.


Başta sağlık, eğitim, ulaşım, tarımsal sulama ve içme suyu, sanayi, tarım olmak üzere birçok alanda Adıyaman'ın büyük bir değişim ve dönüşümü AK Parti hükumetiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Dağtekin, "Haftalık yönetim kurulu toplantılarımızda hem gündemdeki projeleri hem de 2002 yılı öncesi ile 2002 yılı sonrasında neler yapıldı, bunların projeksiyonunu ortaya çıkarıyoruz.


Bu hafta ise sağlık alanında yapılan yatırımlar ve gündemdeki projeleri yönetim kurulumuzla paylaştık. AK Parti iktidarı öncesi ile bugünü kıyasladığımız zaman müthiş rakamlar, devasa farklar ve yatırımların Adıyaman'a yapıldığını görüyoruz. İlimizde 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan, başlanıp bitirilen sağlık yatırımları, bakım-onarım ve donanım harcamaları için şimdiye kadar 705.078.816 TL kaynak kullanılmıştır. Halihazırda devam eden projelerin ve yatırımların tamamlanmasıyla bu rakam 1.071.816.962 TL'ye ulaşacaktır. Hiç şüphesiz en büyük yatırımlarımızdan biri 2015'te yapılan Eğitim ve Araştırma Hastanesidir. Adeta 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilen hastanemiz üç yerleşkede 710 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. 180.792.533 TL'ye mal olan hastanemizin hemen yanı başına inşa edilecek 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin ise ihalesi yapılmış olup teklif değerlendirme süreci devam etmektedir.


Türkiye'de sayılı onkoloji merkezi, tüp bebek merkezi, çocuk izlem merkezi, morfoloji binası ve kreş gibi üniteleri içinde barındıracak bu hastanemizin tamamlanmasıyla Adıyaman'ımız adeta şehir hastanesi niteliğinde dev bir sağlık kampüsüne ev sahipliği yapacak. Yine geçmişte en mustarip olduğumuz sorunlar başında hekim ve personel yetersizliği geliyordu. Maalesef Adıyamanlı kardeşlerimiz, hem hastanenin fiziki, hem de uzman hekim yetersizliği yüzünden çevre illere gitmek zorunda kalıyordu. Mesela 2002'de 80 olan uzman hekim sayısı 2020 yılında 406'ya,2002'de 191 olan pratisyen hekim sayısı 2020 yılında 458'e, 2002'de 16 olan diş hekimi sayısı 2020 yılında 195'e, 2002'de 622 olan ebe-hemşire sayısı ise 2020 yılında bin 924'e yükselmiştir. Toplamda ise 2002'de bin 921 olan personel sayısı 2020 yılında 7 bin 20 kişiye ulaşmıştır. Adıyaman'ımız 1. 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleriyle de tarihi bir başarıya imza atmıştır. 2002 yılında il geneli 65 sağlık ocağı mevcut iken 2020 yılı itibari ile 86 Aile Sağlığı Merkezinde 212 Aile Hekimliği Birimi ile hizmet verilmektedir.


10 Olan yoğun bakım yatak sayısı 244'e ulaşarak 24 kat artış sağlanmıştır. Nitelikli yatak sayımız yok denecek kadar az iken şu an yüzde 85,6 oran ile Türkiye 2018 ortalaması yüzde 71,9'un üzerine çıkarılmıştır. 2002'de 1 olan bilgisayarlı tomografi cihazı 7'ye çıkarılmıştır. 2002'de olmayan MR cihazı 5'e çıkarılmıştır. 3 olan USG sayısı 67'ye, 8 olan diş ünite sayısı 152'ye, 22 olan aktif diyaliz sayısı 98'e, 10 bin kişiye düşen yatak 10 iken şuan 22'ye çıkarılmıştır. 2002'de 3 olan ambulans sayımız 50'ye yükselmiştir. Hava ambulansı vasıtasıyla bugüne kadar 130 hastamızın nakli gerçekleştirilmiştir. 2002'de 1 olan acil sağlık hizmetleri istasyonu ise yüzde 3 bin 300 artarak 33'e çıkarılmıştır. 14'ü hekim olmak üzere toplam 137 gönüllü UMKE mevcuttur. Aşılama oranlarında ise ciddi bir artış söz konusu. 2002 yılında yüzde 78 olan aşılama 2018 de yüzde 98'e çıkmıştır. Türkiye ortalaması ise yüzde 96'dır. Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi sayısı 3'e çıkartılmış olup hizmete alınan mobil mamografi aracı ile mamografi çekimlerinde önceki yıllara oranla 10 kat artış sağlanmıştır. 2002 Yılında 22 adet diyaliz cihazı mevcut iken, şu an 6'sı kamu, 1'i özel olmak üzere toplam 7 diyaliz merkezi mevcut olup, cihaz sayımız 74'ü kamuda olmak üzere toplam 98'dir. İlçe ve köylerimizde ikamet eden tüm diyaliz hastalarının sorunsuz bir şekilde ulaşımları sağlanarak tedavi hizmeti almaları mümkün hale getirilmiştir. Merkez ve Besni İlçemizde faaliyet gösteren sağlıklı hayat merkezlerimizde KETEM, obezite merkezi, spor salonu, sigara bırakma polikliniği, anne okuluna ek olarak birçok koruyucu sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca 1 nolu toplum sağlığı merkezinin sağlıklı hayat merkezine dönüştürülmesi ile il geneli sağlıklı hayat merkezi sayısı 3'e yükselmiş olacaktır. Hastanelerimizin evde sağlık hizmetleri birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde 2019 yılı içerisinde 20 bin hasta ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarımızın evlerinde tedavileri uygulanmıştır.18 Araç 18 ekip ile toplam 70 personel 7/24 esasına dayalı çalışmalar yürütmektedir. İlimizde fiziki, personel ve tıbbi cihaz- donanım yatırımlarının gerçekleşmesi neticesinde 2023 hedeflerine ilimiz olarak şimdiden büyük oranda ulaştık. Bununla birlikte il dışına sevklere sebebiyet veren işlemlerin büyük ölçüde önüne geçilerek çevre ilerden de hasta kabul eder hale geldik. Tüm bunlar sağlıkta yaptığımız sessiz devrimlerin bir yansımasıdır. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Tüm dünyanın yangın yerine döndüğü, zayıf ve eksik sağlık altyapıları sebebiyle dünya devi diye bilinen ülkelerin çok ağır bir sağlık faturası da ödediği pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü ve vizyonuyla yıllara yayılan sağlık reformunun ve dev yatırımların sayesinde oluşturulan alt yapımızla tüm dünyada göz doldurduk. Adıyaman'ımıza yapılan sağlık yatırımları sayesinde ise bu süreçten yüzümüzün akıyla çıktık. İnanıyorum ki yeni normalde de güçlü sağlık alt yapımızla salgına karşı başarılı bir şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 05:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'de sağlık yatırımları değerlendirildi - Son Dakika

Son Dakika

Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu İngiliz basını, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u konuşuyor Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor         
17:30
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu         
17:21
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı         
17:20
Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı         
17:16
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı         
16:38
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu         
15:05
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak         
14:45
Rusya'da Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı         
14:42
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti         
13:42
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor         
12:46
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm         
12:34
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı         
11:57
Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu         
11:53
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi         
10:53
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak         
10:46
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti İstanbul'daki taksi dolmuşçular, eylem için araçlarını İBB önüne çekti         
10:22
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı         
09:47
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları         
09:18
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı         
09:05
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek         
08:55
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor         
08:06
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı         
01:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 00:00:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'de sağlık yatırımları değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei